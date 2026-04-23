Empatan los Pistons la Serie

DETROIT.- Cade Cunningham registró 27 puntos, 11 asistencias y seis rebotes para guiar a los Pistons de Detroit, sembrados número uno, a una victoria 98-83 sobre el Magic de Orlando, octavo clasificado, la noche del miércoles. Con el triunfo, Detroit empató su serie de primera ronda y puso fin a la racha más larga de derrotas como local en la historia de los playoffs de la NBA.

Los Pistons habían perdido 11 partidos consecutivos en casa en postemporada, una sequía que se remontaba a 2008.

El tercer partido se disputará el sábado en Orlando.

Detroit dominó el tercer cuarto, convirtiendo un juego empatado en una amplia ventaja al superar 38-16 al Magic en ese período, con seis jugadores anotando al menos cinco puntos.

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Después de que Cunningham lograra un récord personal de 39 puntos en playoffs en el Juego 1 sin mucho respaldo, el base All-Star contó esta vez con un sólido apoyo, ya que cinco compañeros terminaron con cifras de doble dígito.

Por el Magic, Jalen Suggs anotó 19 puntos y Paolo Banchero agregó 18. Ambos se combinaron para fallar 14 de 25 tiros, en una noche en la que el equipo lanzó para apenas un 33% de campo y fue limitado a su menor producción ofensiva de la temporada.

Por Detroit, Tobias Harris aportó 16 puntos, mientras que Jalen Duren y Ausar Thompson sumaron 11 cada uno. Duncan Robinson e Isaiah Stewart añadieron 10 unidades por cabeza, con Robinson encestando tres triples clave para un equipo que ha tenido dificultades en el tiro exterior.