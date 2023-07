Empate a cero entre Santos y Atlas

A-AA+

TORREÓN, Coah., julio 13 (EL UNIVERSAL).- En un partido para el olvido, Santos y Atlas empataron a cero goles en el inicio de la jornada 3 del Apertura 2023 celebrado en el estadio TSM, ante una escasa asistencia.

Fue un primer tiempo intenso, con llegadas poco claras, aunque los primeros minutos fueron de Atlas, quien tomó posesión y control del balón, pero sin claridad ante el arco santista.

Poco a poco el local nivelo las acciones y empezó a hilvanar jugadas que se "morían" en los linderos del área grande o cuyos delanteros disparaban muy desviado de la meta de Camilo Vargas.

La jugada más "peligrosa" fue una llegada de Juan Brunetta a la que salió Vargas para quedarse con el balón; en la misma el delantero chocó con el portero y cayó mal, temiéndose una lesión en el hombro, pero no pasó a mayores.

Un primer tiempo para el olvido.

Para la segunda parte no hubo cambio, el mismo nivel de juego mostrado minutos antes; nada nuevo presentaron ambos equipos.

En una de las más claras Emerson Rodríguez tuvo una en el área atlista pero no supo controlar l balón que, de hacerlo quedaba sólo ante Camilo Vargas.

Atlas no tu respuesta, nada a la ofensiva y sólo sobrellevando el juego evitando las llegadas santistas que, para fortuna rojinegra, no tenían mayor peligro

Nada interesante presentaron ambas escuadras, sin idea de juego, sin llegadas de peligro para inquietar a los porteros y emocionar a la escasa afición que se dio cita en el TSM.

Al final empate a cero goles que les da un punto a cada equipo con el que llegan a cuatro unidades.