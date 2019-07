En América no descartan regreso de Guillermo Ochoa

En el Nido no descartan el regreso de Guillermo Ochoa, si es que el Porto logra llevarse a Agustín Marchesín.

"Memo es súper atractivo, es un jugador importante de la liga y el americanismo", dijo a ESPN el técnico azulcrema Miguel Herrera.

Cabe señalar que el guardameta mexicano y seleccionado nacional no cuenta con equipo por ahora, una vez que su contrato finalizó con el Standard Lieja de Bélgica. Sin embargo, quien fuera águila habría descartado su retorno a México, mediante una conversación telefónica con Santiago Baños, presidente del conjunto amarillo.

Pero el "Piojo" dejó ver que Ochoa no es la primera opción que tienen. Estarían listos a tal contingencia.

"Tenemos de cuatro a cinco nombres en la lista", atizó ante los rumores de buscar al brasileño Tiago Volpi.

Aunque la oferta formal todavía no llega a Coapa, los Dragones estarían dispuestos a pagar los casi 10 millones de dólares que la directiva mexicana pide por "Marche".

Mientras se cocina el fichaje del arquero argentino, Herrera confirmó también la posibilidad de vender a Mateus Uribe al Porto, aunque desea que nadie salga del plantel.

"Ya hubo un acercamiento, pero no queremos venderlos. Santiago (Baños) está analizando, estamos en un 50-50 de que se puedan ir o quedar".

"Son situaciones que se podrían dar en la medida de que lleguen al precio que América exige, porque realmente no queremos vender a los jugadores... Llegan ofertas que ilusionan a los jugadores, porque Porto es un equipo que juega Champions", explicó el timonel.

Respecto a Roger Martínez, Herrera calmó las aguas al asegurar que "no tenemos nada, no han preguntado por él".