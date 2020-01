En América no podemos recargar la derrota de la final al árbitro: Azcárraga

"El Piojo", en una entrevista con el periodista Javier Alarcón, aseguró que al dueño de las Águilas "no le importan los resultados, lo que quiere es que el América tenga una imagen muy clara, muy limpia".

Pero Emilio Azcárraga lo exhibió en otra charla, en TUDN, en la que reiteró a nivel nacional sus exigencias.

"En el América no vivimos de ganar clásicos, vivimos de ganar títulos... La responsabilidad de jugar en el América no es fácil, hoy nos tiene con 13 títulos, lo que es importante. La responsabilidad es llegar a la 14", resaltó Azcárraga Jean.

Incluso, esa prioridad la recordó a Santiago Baños, presidente deportivo, y a Herrera al perder la final del Apertura 2019.

"Lo platicamos acabando el juego, es de goles, lo demás da igual, siempre hay que estar y hacer más que el rival".

De igual modo, el propietario de los azulcrema manifestó su sentir respecto al arbitraje en la final de diciembre pasado contra Monterrey, en la que no puso de pretexto el arbitraje y el uso del VAR.

"La tecnología es importante, que se puedan tener esas ayudas tecnológicas es fundamental, pero el árbitro debe ser el único responsable. Se debe explicar mejor para qué sirve el VAR y dónde interviene. Pero, en el América no podemos recargarle una derrota al árbitro".

En ese contexto, "El Piojo" sí recriminó jugadas clave al cuerpo arbitral de la serie final ante Rayados.

"Fue parte de nuestros errores (que perdimos). Sólo hubo un equipo en la cancha y fue el América... No es mano en el primer gol que nos anulan. Había una jugada defensiva sin intención, pero la juzgan como mano. También un penal que no le marcan a (favor de) Guido Rodríguez y por ahí había expulsión a Vangioni.

Sin duda, el segundo gol de Funes Mori es un golazo. Pero se estuvo en nuestra contra", justificó Herrera.

En otro cuestionamiento, Miguel Herrera indicó que en el América nadie es indispensable, mientras que Azcárraga replicó que "sólo la afición lo es".

Cabe recordar que no es la primera vez que las palabras del timonel se contradicen. Cuando proliferó insultos contra el arbitraje, el torneo pasado, negó que las altas esferas le hayan llamado la atención y puesto un ultimátum. Pero en la entrevista con Alarcón, confirmó el enojo de su jefe.

Semanas después de la polémica y de cumplir las sanciones de la Disciplinaria, Emilio Azcárraga confirmó que sí hubo reprimenda y la encomienda del título número 14 como la prioridad.