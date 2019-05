En comunicado sin firma, FMN arremete contra clavadistas

La Federación Mexicana de Natación (FMN) responsabilizó a los clavadistas mexicanos, integrantes de la selección mayor, de no querer representar al país en las dos fechas restantes de la Serie Mundial FINA, aunque lo hizo en un comunicado de prensa sin firma.

Lo anterior deja la duda de quién realizó el informe del organismo que preside Kiril Todorov. Además, la federación reafirmó su decisión de repartir las plazas para el país como el consejo técnico lo considere y no para el atleta que ganó el boleto, como lo hacía tradicionalmente.

Yahel Castillo y Juan Celaya, detalla el comunicado, son los únicos clavadistas que aceptaron el compromiso para ir a las dos fechas de la Serie Mundial restantes, que se celebrarán en Kazán y Londres. Ninguno de los clavadistas asistió a las otras tres fechas y ninguno de los dos ganó el boleto para la Serie Mundial, lo que sí hicieron, por ejemplo, Rommel Pacheco y Jahir Ocampo.

Como lo adelantó este diario el viernes pasado, en la reunión no se estipularon los criterios para el selectivo nacional, que se celebrará del 6 al 8 de junio en León, y que darán boletos para los Juegos Panamericanos de Lima y los Mundiales de Natación de Gwangju.

La FMN calendarizó el selectivo nacional con dos semanas de diferencia de la última fecha de la Serie Mundial FINA, la cual tendrá su último día de actividades el 19 de mayo en Londres.

Los clavadistas, entonces, se enfrentaron a la encrucijada de prepararse con tiempo para el selectivo nacional, o bien, acudir a las fechas de la Serie Mundial, regresar contrarreloj y hacer su preparación para el selectivo con poco más de una semana.

Sin embargo, el comunicado de la FMN no dice las razones por la que los clavadistas se negaron a participar y sí refiere que "afecta considerablemente de la FMN y de México ante la comunidad internacional, además de comprometer la preparación a los eventos más importantes del 2019".