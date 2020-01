"En Cruz Azul hacen las cosas con las patas", afirma Hermosillo

Carlos Hermosillo, excampeón con Cruz Azul, criticó el que Robert Dante Siboldi ni siquiera le haya dado la oportunidad a Bryan Angulo en la delantera de La Máquina y lo hayan vendido a Tijuana, cuando ahora el equipo necesita un "9", por la lesión de Milton Caraglio.

En un comentario para la Cadena Telemundo, Hermosillo dijo: "Se lesionó Caraglio y a quién van a poner... Ahí está Santiago Giménez, el hijo del 'Chaco', Jonathan Rodríguez que mejoró muchísimo a final del torneo y Milton Caraglio que hizo cinco goles, pero...".

Ahora que el argentino está lesionado y se perderá el inicio del torneo, además de no fichar a Ake Loba, parece que la Máquina está en desventaja, y por eso, Hermosillo explotó, ya que considera esto una falta de planeación en el equipo de sus amores: "Señores, trajeron a Angulo, un ecuatoriano que la verdad... Señor Siboldi, ¿nada más porque no lo pidió no lo mete a jugar? Ni siquiera le dio la oportunidad de ver si le funcionaba a o no..."

Así que no le quedó más que expresar: "¿Quién entiende a Cruz Azul, quien entiende a Cruz Azul? Por eso estamos como estamos, porque lo hacen con las patas". En el Apertura 2019, Angulo jugó nueve partidos, pero sólo sumó 197 minutos. No anotó un solo gol.