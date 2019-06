En Cruz Azul no hay preocupación por lesión de Milton Caraglio

En Cruz Azul no hay preocupación por la lesión de Milton Caraglio. El delantero se fracturó esta mañana el segundo metacarpiano de la mano derecha, en el duelo de preparación contra la filial de Hidalgo.

"Me caí con todo el peso encima y se me quedó la mano en el césped. Si es algo [fuerte] que sea rápido de recuperar", dijo el argentino, a su llegada de la Ciudad de México, después de tres días de pretemporada en Lagunas, Oaxaca.

La mano derecha del atacante estuvo vendada y mañana recibirá otros estudios para conocer si existe más gravedad, aunque Ricardo Peláez, director deportivo de La Máquina, tampoco lució muy preocupado por la situación de su jugador.