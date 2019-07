En duda juegos de NFL en México en 2020-2021

La Secretaría de Turismo (Sectur) tratará de negociar con la NFL el contrato que firmó el organismo, mediante el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) en la administración de Enrique Peña Nieto, en el que obliga al gobierno mexicano a pagar al menos 29 millones de dólares para la realización de los juegos de 2020 y 2021 de la Liga en el país, aseguró la Sectur en una carta en poder de EL UNIVERSAL Deportes.

"La entidad (el CPTM) no cuenta con fondos para sufragar los compromisitos de los ejercicios fiscales de 2020 y 2021", se lee en la misiva. "En ese contexto se establecerá mesa de trabajo con la NFL para la revisión de las alternativas legales que el contrato permite para lograr un acuerdo entre las dos partes".

La carta no aclara si el gobierno mexicano podría apelar a la cancelación de estos partidos, teniendo en cuenta que el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, han reiterado que su administración no inyectará recursos públicos para la NFL.

El contrato de la Liga con el CPTM, del que este diario tiene una copia, sostiene que habrá un juego cada año a partir de 2019 hasta 2021, y que por cada encuentro el gobierno mexicano pagará 14.5 millones de dólares.

La Sectur informó a esta casa editorial que la administración de Peña Nieto pagó 14.2 millones a la NFL por el juego del próximo 18 de noviembre entre los Chiefs de Kansas City y los Chargers de Los Ángeles en el Estadio Azteca. Se le cuestionó a la Sectur si el gobierno de AMLO pagaría los 300 mil dólares restantes que estipula el contrato para finiquitar el pago por el juego de este año.

"Se liquidó el 14 de diciembre de 2018. En ese sentido, no hay diferencia por pagar", respondió.