En el Atlético de San Luis hay optimismo tras la recuperación de Marrero

Guillermo Vázquez, entrenador del Atlético de San Luis, confirmó que el CEO del club, Alberto Marrero, mejora en su recuperación, ello tras confirmarse su contagio de Covid-19.

"Todo el plantel está con tranquilidad, [nos enteramos] cuando estábamos ya aislados en casa, nos preocupamos por él obviamente, he tenido comunicación con él , sabía que la pasaba difícil, entonces tocó estar al pendiente de él y del grupo, afortunadamente ya pasó el tiempo y se ha recuperado sin haber transmitido el virus en el grupo", dijo el estratega de los potosinos.

Con el optimismo como bandera, "Memo" Vázquez exhortó a los suyos a sacarle provecho al parón del clausura 2020, debido a la pandemia de coronavirus en México.

"Viene bien [la pausa], me gusta siempre ser optimista. En el aspecto futbolístico nos costó en las últimas semanas [Jornadas 9 y 10], viene bien una pausa para darnos cuenta de dónde estamos parados, lo que tenemos que corregir y aprovechar en estos momentos, es lo que he hablado con los jugadores, hacer las cosas más a consciencia, este parón es para aprovechar el ser más analíticos", explicó.

Sobre el plan de trabajo remoto, Vázquez señaló que "la primera dos semanas fueron de trabajos físicos de gimnasio, ellos lo iban realizando según podían y con los elementos que tenían en sus casas. Después los trabajos tácticos, de análisis de partidos, me comuniqué con ellos para saber cómo estaban, cómo iban con sus trabajos, esta semana que arrancó ya hablamos con Alberto [Marrero]. El preparador físico se conecta con los jugadores desde las 10:00 horas, transmite lo que hace en vivo, termina a las 11:00 horas el trabajo, es durante toda la semana, todos los del cuerpo técnico también están al pendiente".

En el Atlético de San Luis, luego de acumular 13 puntos, tienen pendientes por encarar al Pachuca, Atlas, Santos, América , Toluca y Tijuana.