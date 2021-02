En el Atlético quieren olvidar acusaciones sobre racismo

En el Atlético de San Luis, quieren olvidar la situación de la acusación por un supuesto insulto racial por parte de uno de sus jugadores. Un día después de que la Comisión Disciplinaria no encontrara pruebas para sancionar, tras las acusaciones del Santos, los potosinos empataron 2-2 con Tigres y no quieren volver a saber de ello.

"Fue un golpe muy duro, no voy a mentir, pero el equipo está unido y apoyamos a Germán [Berterame], dándole confianza y el apoyo que necesitaba. Pasó, ya está, damos por finalizado el tema. Ya pasó", dijo Pedro Gracia, quien estuvo en sustitución de Leonel Rocco, expulsado la semana pasada ante los Laguneros.

El uruguayo aplaudió el esfuerzo del equipo de sacar la igualada, sobre todo con el tanto de Nicolás Ibáñez, en el último minuto. "Se trabaja para lograr goles y Nico está en una racha positiva, además de la asistencia de [Lucas] Passerini".

El martes, el San Luis visita al Atlas (de Grupo Orlegi, como Santos) en un duelo por no pagar la peor cantidad (120 millones de pesos) por estar en la última posición en la tabla de cocientes. "Todos los puntos son importantes y sin duda es el rival más directo que tenemos. Se trabajará para dar el resultado", cerró Gracia.