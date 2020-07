En el Guard1anes 2020 habrá partidos de seis puntos

En el Apertura o Guardianes 2020, habrá juegos que podría decirse, valdrán 6 puntos. Y no es una nueva regla de la FIFA.

Todo esto se deriva de la cancelación del torneo de Clausura 2020 en la jornada 10, debido a la pandemia del coronavirus.

Para que todo sea igualitario, la Liga MX desarrolló el siguiente sistema para la suma en la tabla de cocientes, ya que a pesar de que no habrá descenso, los últimos lugares de esta sección, deberán pagar una multa económica que irá a parar a los clubes que queden en el primer lugar de la Liga de Expansión.

Los partidos que no se realizaron en el Clausura 2020, contarán doble, pero sólo para la tabla de porcentajes, no para la de clasificación.

"Por única ocasión para el cálculo del cociente, buscando completar los partidos faltantes del torneo Clausura 2020, se tomarán en cuenta los resultados que obtengan los clubes en los partidos con las mismas condiciones, localía y rival, a disputarse en los torneos Apertura 2020 o Clausura 2021, según sea el caso", informó la Liga MX en la Asamblea Extraordinaria celebrada en mayo pasado.



Los juegos que valdrán doble serán los siguientes:

· Jornada 1: Necaxa-Tigres, Pumas-Querétaro y Pachuca-America.

· Jornada 2: Puebla-Cruz Azul y Atlas-Pumas.

· Jornada 3: Monterrey-Santos, Guadalajara-Puebla y Atlético de San Luis-Atlas.

· Jornada 4: Tijuana-Atlético de San Luis.

· Jornada 5: Toluca Tigres y León-Tijuana.

· Jornada 7: Mazatlán-Tigres, Cruz Azul-Necaxa y Pumas-Tijuana.

· Jornada 8: Pumas-Puebla.

· Jornada 9: Toluca-FC Juárez y León-Tigres

· Jornada 10: Necaxa-Guadalajara, F.C. Juárez-Puebla y América-Toluca.

· Jornada 11: Tijuana-FC Juárez y Tigres-Querétaro.

· Jornada 12: FC Juárez-Atlas, y Guadalajara-Mazatlán y Pachuca-Toluca.

· Jornada 13: FC Juárez-Pachuca.

· Jornada 15: Santos-Atlético de San Luis.

· Jornada 16: Pumas-Guadalajara y Monterrey-Cruz Azul.

· Jornada 17: Cruz Azul-Pumas, Toluca-León, Santos-Mazatlán y Pachuca-Necaxa.