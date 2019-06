En el Tri aseguran formar parte de una generación con hambre

La Selección Nacional Mexicana ya tuvo su primer entrenamiento de cara al duelo amistoso contra Ecuador del próximo miércoles en el Mercedes-Benz Stadium, de cara la Copa Oro.

Y a pesar de las ausencias por lesión, cansancio y permisos especiales, los jugadores que han quedado a las órdenes de Gerardo Martino aseguran que la responsabilidad por ganar el torneo, es la misma.

"Somos un equipo, todos, y estamos representando a un país, sabemos que a quien le toque estar en la lista final de Copa Oro dará lo mejor. No creo que haya más presión sobre nosotros, sabemos de nuestra capacidad y lo que podemos lograr", dijo Orbelín Pineda en conferencia de prensa.

César Montes, defensa central del Monterrey, añadió que un plus que tiene este equipo es que hay grandes ganas de triunfar: "Formamos parte de una generación con mucha hambre de triunfos. El grupo se encuentra muy bien, estamos contentos con la competencia interna que hay de cara a la Copa Oro, y lo vamos a mostrar en estos juegos amistosos".

Se nota un ambiente cálido en el equipo mexicano, a pesar de que todavía hay quienes se adaptan a las formas del técnico argentino Gerardo "Tata" Martino.

"Es un entrenador que nos exige mucho, pero también es muy cercano a los jugadores, nos sentimos cómodos trabajando con él", comentó Jorge Sánchez.

El canterano de Santos Laguna, y que ahora juega en América, ha sido utilizado en las prácticas en varias posiciones: "Pero al final, él decidirá de qué forma me emplea en la cancha, mi obligación es matarme dentro del campo".