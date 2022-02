En este siglo me parece increíble que haya guerras: Nadal

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 25 (EL UNIVERSAL).- Las reacciones por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania siguen generando reacciones en el mundo deportivo, en esta ocasión el tenista Rafa Nadal compartió que es algo que no puede comprender.

"En el siglo en que estamos, me parece increíble que haya guerras", dijo el español en el Abierto de Acapulco.

Los ataques rusos comenzaron este jueves y en redes sociales circulan videos de lo mismo o incluso de habitantes ucranianos saliendo de su país, Nadal señaló que "Son noticias desoladoras".

Rafa remarcó que su punto de vista lo expresó como un ciudadano, no como un tenista.

"No quiero hablar de culpables o de cuál es el problema, ojalá que se termine lo antes posible, lo único que deseo es que haya los menos afectados posibles, las menores pérdidas posibles", concluyó.

Este viernes Rafa Nadal se enfrentará en la semifinal del Abierto de Acapulco a Daniil Medvedev.