En la Liga Femenil, Tigres sí fue solidario con Veracruz

A diferencia del equipo varonil, el cuadro femenil de los Tigres sí se mostró solidario con las Tiburonas de Veracruz.

El juego correspondiente a la fecha 15 de la Liga Femenil MX, comenzó con un minuto en el que ni las jugadoras locales, ni las visitantes se movieron, nadie quiso atacar, ofender o meter un gol por "confusión".

Según la conferencia de prensa dada por los jugadores del primer equipo escualo, al término del partido del pasado viernes, las condiciones en que trabajan las chicas son deplorables. "No tienen agua para tomar en los entrenamientos, hacen viajes larguísimos y no les pagan, entre otras cuestiones", dijo Carlos Salcido, capitán de los escualos.

Las Tiburonas marchan en el lugar 16 de la Liga Femenil, con once puntos, producto de dos victorias, cinco empates y seis derrotas. Siendo dirigidas por Rodolfo Vega y el actual campeón de la liga femenil está colocado en la segunda posición, con Roberto Medina en el banquillo.