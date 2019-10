En Rayados no confirman pero tampoco niegan negociaciones con Almeyda

Duilio Davino, presidente deportivo de Monterrey, no quiso afirmar o negar que Matías Almeyda sea el principal candidato para dirigir a los Rayados.

A su regreso de Querétaro, donde el equipo cayó 2-1, Davino afirmó que aún "no tenemos técnico. Estamos trabajando en eso, no es el momento" y no quiso dar nombres en específico.

Sabe que hay urgencia, "porque los resultados no se ha dado, espero que ya hayamos tocado fondo, que solo quede el subir, porque es una situación que a nadie le gusta".

La gente también pide su salida " he vivido momentos de mucha presión como jugador y ahora como presidente, y lo entiendes, lo entiendes, la gente y nadie quiere estar en esta situación y esperamos que podamos revertirla lo antes posible".

El equipo seguirá siendo dirigido por Pepe Treviño y Héctor Becerra, hasta que se tenga al técnico definitivo. Se ha la de que hay negociaciones con Almeyda ahora que el equipo que dirige el San José Earthqueakes de la MLS fue eliminado de los play offs.