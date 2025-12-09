Endilgan Chargers revés a Eagles

Redacción Deportes.- Los Angeles Chargers vencieron este lunes por 22-19 a los campeones Philadelphia Eagles en extratiempo, al final de la semana 14 de la temporada de la NFL.

Con la victoria, los Chargers tienen marca de nueve ganados y cuatro perdidos en el segundo lugar de la división Oeste de la Conferencia Americana.

A pesar de la derrota, los Eagles, que ligaron su tercer tropiezo en fila, mantienen la cima del Este de la Conferencia Nacional con récord de 8-5.

En la primera mitad, por Philadelphia, Jalen Hurts sufrió dos intercepciones y un balón suelto, el mayor registro de su carrera; con Los Angeles Justin Herbert fue interceptado en una ocasión y otorgó un balón suelto.

Chargers tomaron ventaja 10-6 gracias a un envío a las diagonales que atrapó Omarion Hampton y a un gol de campo de 45 yardas que conectó Cameron Dicker; los Eagles recortaron la distancia con par de patadas de tres puntos que acertó Jake Elliott.

En el inicio del tercer cuarto Cameron Dicker sumó tres puntos más con una patada de 36 yardas.

El festival de balones sueltos continuó con uno más de Britain Covey, y una ofensiva después Justin Herbert perdió su segundo balón del juego.

En el arranque del último cuarto los Eagles sorprendieron con un engaño y resolvieron su serie con una carrera de 52 yardas de Saquon Barkley para dar la vuelta 13-16. Una serie después, Jalen Hurts sufrió su tercera intercepción, error que Los Angeles aprovecharon para igualar el juego 16-16 vía gol de campo de Cameron Dicker.

A dos minutos del final los monarcas se adelantaron 16-19 con otra patada de Jake Elliott; el local empató 19-19 y envió el juego a tiempo extra con gol de campo de Dicker.

En el agregado Cameron Dicker devolvió la ventaja a Chargers 22-19 con una patada de 54 yardas, en su serie los Eagles interceptaron por cuarta vez a Jalen Hurts para sellar la victoria.