Endrick anota de nuevo y Lyon gana

Por AP

Febrero 05, 2026 03:00 a.m.
Endrick anota de nuevo y Lyon gana

Endrick llegó a cinco goles en el mismo número de partidos y Lyon derrotó el miércoles 2-0 a Laval para colocarse en los cuartos de final de la Copa de Francia.

El delantero brasileño recogió un balón suelto cerca del área tras una carrera enérgica del centrocampista Pavel Sulc, esquivó sin esfuerzo a un defensor y lanzó un potente zurdazo al ángulo superior izquierdo.

Endrick, de 19 años, está cedido por el Real Madrid hasta el final de la temporada después de decidir que necesitaba más partidos de cara al Mundial a finales de este año. Brasil está dirigido por Carlo Ancelotti, quien fue el entrenador de Endrick durante su irrupción en el Madrid la temporada pasada.

El segundo tanto de Lyon contra el Laval de la segunda división fue cortesía de un autogol en el tiempo de descuento.

Lens se unió a Lyon en la ronda de los ocho mejores, al doblegar 4-2 a Troyes, líder de la Ligue 2. El delantero Abdallah Sima anotó dos veces.

El equipo del norte sigue en camino para el doblete doméstico y está luchando con el Paris Saint-Germain en la cima de la Ligue 1.

