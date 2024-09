Historia de Endrick y su admiración por Bobby Charlton

Después que Endrick anotó el único gol en la victoria de Brasil ante Inglaterra en un amistoso en Wembley, el juvenil atacante reveló el nombre del jugador que idolatra.

Bobby Charlton.

Desde aquella noche de marzo, sus compañeros de Brasil no se aburren de recordárselo.

Le han puesto el apodo de "Bobby".

El viernes pasado, cuando Endrick calentaba previo a la victoria 1-0 contra Ecuador en Curitiba por las eliminatorias del Mundial, los hinchas le corearon "Bobby Charlton". El jugador del Real Madrid respondió sonriente y saludó en su dirección.

Su compañero de ataque Rodrygo lo confirmó el domingo: "Ahora que es Bobby, ya no es Endrick. Las cargadas no paran", dijo Rodrygo a ESPN. "No puede hacer nada. Le irá peor si se enoja".

Endrick, quien cumplirá 18 años en julio, no jugó ante Ecuador pero apunta para ser titular el martes contra Paraguay en el estadio Defensores del Chaco en Asunción. Será su primer partido con la selección desde julio en la Copa América, cuando se quedó debiendo en una prematura eliminación en los cuartos de final.

Ello contrastó con el partido de marzo en Londres, donde Endrick anotó a 10 minutos del final para abrir su cuenta goleadora con la Verdeamarela. Se convirtió en el jugador masculino más joven que anota en Wembley. Y sorprendió cuando rindió un tributo a Charlton, la leyenda de Inglaterra y el Manchester United que falleció en octubre pasado.

"Soy hincha de Bobby Charlton, jugó mucho en este estadio. Jugar y anotar en el estadio donde hizo tantos goles es algo muy importante para mí", dijo Endrick.

Los periodistas que cubrieron el partido sospecharon que Endrick recibió instrucciones de rendir tributo a Charlton, algo que nunca confirmó. Tiempo después, medios brasileños informaron que Endrick tenía a Charlton en un videojuego.

Cuando circularon memes en las redes sociales que mostraban a Endrick como alguien interesado en las antigüedades, el atacante se quedó callado. Una vieja entrevista en la que dijo que su padre quiso ponerle el nombre de Alfredo di Stéfano, el fallecido astro argentino del Real Madrid, incrementó las suspicacias de que Endrick quería quedar bien con una audiencia global.

Pero el mes pasado volvió a identificar a Charlton, campeón mundial en 1966, entre sus jugadores favoritos en una entrevista con un influencer de las redes sociales. No Pelé, no Diego Maradona, no Lionel Messi.

El quinteto de Endrick incluyó a cuatro o anteriores del Real Madrid, su club desde julio.

Sus compatriotas brasileños en el Madrid — Éder Militão, Vinicius Júnior y Rodrygo — ya le decían "Bobby" pero otros se sumaron luego que anotó su primer gol como merengue el 25 de agosto".

"Bien Bobbyyyyyy", escribió el arquero Thibault Courtois en las redes. "Bobbiiigol", añadió el volante Jude Bellingham.

Nada puede con "Bobby".

Paraguay busca aprovechar su localía

En el debut del argentino Gustavo Alfaro como técnico de Paraguay, la Albirroja sacó un empate 0-0 de visita a Uruguay el viernes.

El resultado dejó a los paraguayos en el séptimo puesto de las eliminatorias con seis puntos. Esa plaza valdría para disputar el repechaje intercontinental para disputar el Mundial de 2026.

Alfaro, quien tomó las riendas tras el despido de su compatriota Daniel Garnero como consecuencia de una pésima actuación en la Copa América, recordó que Paraguay es un equipo en reconstrucción.

"Estamos en esa búsqueda, si nosotros queremos aspirar a clasificar tenemos que ser sólidos defensivamente pero tenemos que tener más ofensivamente. Y tener más ofensivamente no significa exigir más a los delanteros", dijo.

"Nunca le pido nada a la gente, pero apoyemos al equipo. Que la gente juegue su partido, el fútbol es contagio", añadió.