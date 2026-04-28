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Enfrentará Joshua a Prenga en julio

El peleador inglés vuelve a los cuadriláteros tras el accidente en coche

Por AP

Abril 28, 2026 03:00 a.m.
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Enfrentará Joshua a Prenga en julio

El excampeón mundial Anthony Joshua peleará por primera vez desde su implicación en un accidente automovilístico mortal en diciembre, cuando se enfrente a Kristian Prenga en Arabia Saudí en julio.

Y parece que tiene encaminado un combate largamente esperado con su rival británico Tyson Fury.

"¡Firmado, sellado y entregado! ¡AJ vs Fury está en marcha!", Eddie Hearn, promotor de Joshua en Matchroom, escribió el lunes en Instagram.

El entorno de Fury no respondió de inmediato.

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Joshua, de 36 años, peleará contra Prenga, un albanés con 20 victorias y una derrota, el 25 de julio en Riad, en el combate estelar de "The Comeback", que forma parte del Esports World Cup Festival.

La última pelea de Joshua fue una victoria por nocaut sobre el youtuber Jake Paul el 19 de diciembre. Diez días después, el que fuera campeón de los pesos pesados resultó herido en un accidente automovilístico en Nigeria que mató a dos de sus amigos.

"No es ningún secreto que me he tomado un tiempo para consolidarme y reconstruirme para estar listo para volver a subirme al ring, y hoy es el siguiente paso en ese camino", dijo Joshua en un comunicado de Matchroom.

Joshua añadió señaló que el combate con Prenga es el primer de un "acuerdo de múltiples combates".

Joshua estuvo presente cuando Fury puso fin a un retiro de 15 meses del ring al vencer al ruso de nacimiento Arslanbek Makhmudov en el Tottenham Hotspur Stadium el 11 de abril.

Tanto Joshua como Fury han reinado como campeones de los pesos pesados en dos ocasiones.

"Sé que tienen grandes planes por delante después de esta pelea. Sé que me están subestimando. Me alegra. Voy a descarrilar sus planes y a sorprender al mundo este julio en Arabia Saudí", dijo.

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