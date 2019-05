Enfrentaremos al Cruz Azul como si fuera una final: Nicolás Castillo

Nicolás Castillo es inmune a la presión. El chileno ya extrañaba estas eliminatorias, luego de su retorno a México.

"Sí (extrañaba). Uno siempre quiere jugar los duelos importantes y enfrentar al Cruz Azul. Espero hacer buen espectáculo y que se hablen cosas buenas", destacó Castillo.

Pero no se confía, Nicolás exhorta al grupo a encarar este jueves al Cruz Azul como si fuera una final.

"Terminaron mejor que nosotros y desplegaron mejor futbol, según me han dicho, pero estamos tranquilos".

"Equipo importante al que hay que vencer ahora, debemos enfrentar al rival como una final", apuntó.

"No da miedo".

Sobre la responsabilidad de ser el goleador de las Águilas, el andino dijo que "siempre hay cosas por mejorar, me siento bien en lo físico".