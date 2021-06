Enrique Reyna, el rival a vencer: Edwin Arenas

Edwin Arenas actual líder de las posiciones del campeonato de la F5, no se veía antes de comenzar la temporada como líder y aclaró que no debe desperdiciar esta oportunidad.

El piloto de ATDAC-MegainVoice-Totaldealer-ChangeTV-Black7-Racing-Artz Works, manifestó: "Sabía que podía andar adelante pero no en el primer lugar general, esta es una oportunidad que no debo desperdiciar".

Arenas dijo que sabía que debía de enfrentar a pilotos con larga trayectoria en la categoría desde que era F-1800 como Solís, Reyna, etc. y que no iba a ser nada fácil estar arriba: "Las cosas producto del trabajo que hemos realizado se dieron y ahora viene lo más difícil que es mantenerse".

Sobre la tercera fecha de la Súper Copa 2021 que se correrá el 26 y 27 de junio en el Parque Tangamanga II de San Luis Potosí, expresó que sin lugar a dudas el rival a vencer será Enrique Reyna porque es el piloto local: "Es el campeón, corre en su tierra y estará frente a su público porque tengo entendido que ya se permitirá el acceso de los aficionados, entonces considero que es un serio contrincante".

"La categoría se ha vuelto muy competitiva, los cambios al reglamento que se hicieron con la F5 fueron excelentes y niveló mucho las cosas, estoy seguro que estamos en presencia de una temporada como no se veía desde hace mucho tiempo", aclaró.

En relación a la carrera del Parque Tangamanga II, dijo que es una pista que no conoce y que tendrá que aprovechar al máximo los entrenamientos: "No es excusa, pero en ese sentido hay pilotos que me llevan ventaja, de todas maneras, con el equipo estamos trabajando para que las cosas sigan como se han venido dando hasta el momento".