Entérate | ¿Cuándo y dónde ver el Rayados vs River Plate?

Este sábado continúa la actividad en el Mundial de Clubes con los partidos correspondientes a los grupos E y F, donde destaca el choque entre los Rayados de Monterrey y el River Plate de Argentina.

Después del histórico empate contra el Inter de Milán, el conjunto mexicano busca dar otro golpe de autoridad, ahora frente al Millonario de Sudamérica.

La jornada empieza temprano con el choque entre el conjunto sudafricano Mamelodi Sundowns contra el Borussia Dortmund alemán, y más tarde el subcampeón de la Champions League buscará recuperarse de la sorpresa contra Rayados con un triunfo sobre el japonés Urawa Reds.

Finalmente, el Fluminense de Brasil enfrentará al Ulsan Hyundai surcoreano y la jornada la cerrarán Monterrey y River en el Rose Bowl de Pasadena.

¿Cuándo y dónde ver los partidos?

- Mamelodi Sundowns vs Borussia Dortmund

Hora: 10:00 horas

Transmisión: DAZN

- Inter de Milán vs Urawa Reds

Hora: 13:00 horas

Transmisión: DAZN

- Fluminense vs Ulsan Hyundai

Hora: 16:00 horas

Transmisión: DAZN

- Rayados de Monterrey vs River Plate

Hora: 19:00 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y DAZN