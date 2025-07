Entérate | Horario y canales de los juegos de hoy en Leagues Cup

Con un nuevo formato, la Leagues Cup, el torneo en el que se enfrentan los equipos de la MLS y la Liga MX, comienza este martes su tercera edición oficial.

Con los equipos estadounidenses dominando, la Liga MX buscará acabar con la hegemonía de la Major League Soccer. Este martes, seis partidos para marcar el inicio de esta edición 2025.

Con el objetivo de igualar el número de equipos que aportan cada liga, la MLS seleccionó a sus 18 mejores clubes en función de la clasificación de 2024 y con una sola excepción: el debutante San Diego en lugar de los Whitecaps.

Esta primera fase tendrá una ronda de grupos con tres enfrentamientos por equipo. Posteriormente iniciará la fase eliminatoria.

Del 29 de julio al 31 de agosto, la Leagues Cup se jugará nuevamente en Estados Unidos y buscan al nuevo campeón de la justa, a menos que el Columbus Crew, el ganador del torneo de 2024, repita la corona.

Los partidos de este martes 29 de julio

Seis clubes mexicanos entran en acción este martes, en el arranque de la Leagues Cup 2025.

-Toluca vs Columbus Crew/ 17:00 horas/ Apple TV y MLS Season Pass

-CF Montreal vs León/ 17:00 horas/ Apple TV y MLS Season Pass

-New York City vs Puebla/ 18:00 horas/ Azteca 7, Apple TV y MLS Season Pass

-Tigres vs Houston Dynamo/ 19:00 horas, Apple TV y MLS Season Pass

-LAFC vs Mazatlán FC/ 20:30 horas/ Azteca 7, Apple TV y MLS Season Pass

-Pachuca vs San Diego FC/ 21:00 horas/ Apple TV y MLS Season Pass