Entérate | Las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo

La Fecha FIFA de noviembre marcó un punto de quiebre en el camino hacia la Copa del Mundo 2026 para varias selecciones.

Luego de largas y emocionantes eliminatorias por todo el planeta, la máxima justa de la FIFA ha logrado conocer a nuevos equipos, quienes, con talento y una dosis de fortuna, han asegurado su lugar para buscar levantar el trofeo.

Para este momento, ya hay 39 clasificados, incluyendo a los tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

La recta final hacia la Copa del Mundo 2026 se convierte en una carrera contrarreloj por los últimos boletos. Las plazas restantes se definirán en la última ventana eliminatoria y en los repechajes intercontinentales, donde la tensión será máxima.

Las selecciones que han logrado su boleto:

Anfitriones (3): Canadá, Estados Unidos y México.

Asia (8): Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania, y Uzbekistán.

África (9): Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

Conmebol (6): Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

Europa (12): Inglaterra, Francia, Croacia, Alemania, Países Bajos, Portugal, Noruega, Suiza, Escocia, España, Austria y Bélgica.

Oceanía (1): Nueva Zelanda.