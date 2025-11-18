logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Opciones de bajo costo para enviar dinero al exterior

Fotogalería

Opciones de bajo costo para enviar dinero al exterior

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Entérate | Las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo

Para este momento, ya hay 39 países, incluyendo a los tres anfitriones

Por El Universal

Noviembre 18, 2025 04:29 p.m.
A
España logró su calificación este martes/Foto: EFE

España logró su calificación este martes/Foto: EFE

La Fecha FIFA de noviembre marcó un punto de quiebre en el camino hacia la Copa del Mundo 2026 para varias selecciones.
Luego de largas y emocionantes eliminatorias por todo el planeta, la máxima justa de la FIFA ha logrado conocer a nuevos equipos, quienes, con talento y una dosis de fortuna, han asegurado su lugar para buscar levantar el trofeo.
Para este momento, ya hay 39 clasificados, incluyendo a los tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.
La recta final hacia la Copa del Mundo 2026 se convierte en una carrera contrarreloj por los últimos boletos. Las plazas restantes se definirán en la última ventana eliminatoria y en los repechajes intercontinentales, donde la tensión será máxima.
Las selecciones que han logrado su boleto:
Anfitriones (3): Canadá, Estados Unidos y México.
Asia (8): Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania, y Uzbekistán.
África (9): Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.
Conmebol (6): Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.
Europa (12): Inglaterra, Francia, Croacia, Alemania, Países Bajos, Portugal, Noruega, Suiza, Escocia, España, Austria y Bélgica.
Oceanía (1): Nueva Zelanda.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Entérate | Las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo
Entérate | Las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo

Entérate | Las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo

SLP

El Universal

Para este momento, ya hay 39 países, incluyendo a los tres anfitriones

Se filtran imágenes actualizadas del avance del Estadio Banorte
Se filtran imágenes actualizadas del avance del Estadio Banorte

Se filtran imágenes actualizadas del avance del Estadio Banorte

SLP

El Universal

La renovación incluye mejoras en accesos, iluminación y zonas VIP

Conoce las Selecciones Destacadas en el Sorteo Mundialista 2026
Conoce las Selecciones Destacadas en el Sorteo Mundialista 2026

Conoce las Selecciones Destacadas en el Sorteo Mundialista 2026

SLP

El Universal

El sorteo del Mundial 2026 revela a las selecciones anfitrionas y cabezas de serie para la competencia

Canales revela conversaciones para dejar Liga MX
Canales revela conversaciones para dejar Liga MX

Canales revela conversaciones para dejar Liga MX

SLP

El Universal

Compartió en una entrevista que mantiene comunicación con un par de equipos en España