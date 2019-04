Entérate | Todo lo que tienes que saber del partido de la NFL en México

Los Chargers de Los Ángeles reciben –rol administrativo – a los Chiefs de Kansas City en el Estadio Azteca el 18 de noviembre.

Será el segundo Monday Night que reciba México y también el segundo encuentro de lunes por la noche que traspasa las fronteras de Estados Unidos.

Corresponde a la Semana 11 del calendario de la liga.

El encuentro de noviembre reintegra el partido que no se pudo celebrar en 2018 cuando el césped del Estadio Azteca no estuvo en óptimas condiciones para un partido de la NFL (Chiefs vs Rams).

Éste será el primer partido de temporada regular que jugarán los Chargers y los Chiefs en México.

¿Cómo compramos boletos?

La oficina de la NFL México no ha dado la fecha para la venta especial a tarjetahabientes ni al público en general, pero como es de costumbre estableció un sitio en el cual los aficionados que busquen una entrada deberán registrarse para después entrar a un sorteo.

www.nfl.com/mexico/registration.

Aunque las dos organizaciones no están dentro del Top 5 de mayor popularidad, lo cierto es que lo atractivo del partido provocará una alta demanda por lo que el mercado secundario será socorrido.

Para los aficionados fuera de México, existe NFL On Location, el socio oficial de la hospitalidad de la NFL, ofrece a los fanáticos la mejor experiencia de la Ciudad de México con una planificación sencilla y entradas para los juegos oficiales.

¿Qué podemos esperar del Monday Night entre Chiefs y Chargers?

Dos equipos que aterrizarán en México con un pasado próximo en Playoffs. Ambos equipos fueron eliminados por los Patriots en la postemporada.

Pasado y presente con los quarterbacks de ambos equipos

El veterano Philip Rivers de Chargers y la naciente estrella de la NFL Patrick Mahomes, quien fue el Jugador Más Valioso de la temporada pasada.

Este juego marca el segundo año consecutivo en que los Bolts se están internacionalizando. En general, el equipo tiene una rica historia global de juegos, ya que el viaje a la Ciudad de México marca el séptimo partido en el extranjero en la historia de la franquicia y el tercero en la temporada regular. Junto con Londres, han jugado anteriormente en Berlín, Tokio y Sydney.

¿Por dónde se transmitirá y a qué hora?

Al ser un Monday Night los derechos internacionales corresponden a la cadena de televisión de paga ESPN. En México Televisa, lo transmitirá por televisión abierta.