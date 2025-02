Entregan Premios ‘Astros 2024’ en el Lomas Raquet

En el salón de eventos del Lomas Raquet Club se llevó a cabo la esperada Ceremonia de Entrega de los Premios “Astros 2024”. Este evento reunió a socios, familiares y amigos para celebrar y honrar a los mejores deportistas y entrenadores del año, destacando su dedicación, perseverancia y disciplina en diversas disciplinas deportivas.

El ambiente estuvo cargado de emoción y orgullo mientras se entregaban los galardones a 43 destacados deportistas y entrenadores. Entre los premiados se encontraron figuras como Rosa Emma Zúñiga de Alonso en Aeróbics Fitness, Martha Manríquez Cossio en Acondicionamiento Físico Masters Femenil, y Fortunato González Ayala en Acondicionamiento Físico Masters Varonil. Además, fueron reconocidos Franco Jiménez Shiguetomi en Ajedrez, Beatriz Elizabeth Esparza Castro en Aquaerobics, y Gabriela Pedroza Luján en Árabe Matutino.

La lista de galardonados también incluyó a Isabella Eguía Moncada en Atletismo Juvenil, Karla Jimena Vargas Berrones en Atletismo Femenil, y Fernando Fuentes Contreras en Atletismo Varonil. En otras disciplinas destacaron Samantha Cubos Rodríguez en Ballet, María Ibargüengoitia Zugarramurdi en Body Barre, y Erick Herandy Guzmán Ramírez en Boxeo.

En deportes como Frontón, Fútbol, Gimnasia, Natación, Pádel, Raquetbol, Squash, Tae Kwon Do, Tai Chi Chuan, Tenis, TRX, UAFA, Voleibol, Wellness, Yoga y Zumba, también hubo espacio para reconocer a quienes han dejado huella con su esfuerzo y talento. Entre ellos, destacaron nombres como Nicolás Galindo Vaquera en Raquetbol, María Elisa Pérez Salinas en Tae Kwon Do Femenil, y Francisco Javier Turrubiartes en Tae Kwon Do Varonil.

Los entrenadores también fueron parte importante de la celebración. Blanca Nieto López fue reconocida como Entrenadora Funcional del año, mientras que Jorge Ernesto Tovar Rodríguez recibió el premio como Entrenador de Raquetbol.

Cada uno de los galardonados recibió el prestigioso premio “Astro”, una escultura creada por el reconocido artista Gilberto R. Estrada Lara, en un evento que reafirmó el compromiso con la excelencia deportiva y el reconocimiento al esfuerzo de los atletas y entrenadores.