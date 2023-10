Entregó Avril Valencia reconocimiento a Cordero

El espíritu de superación y gratitud brilló en San Luis Potosí cuando la talentosa karateca Avril Valencia regresó a casa después de su destacada participación en el XXXII Campeonato Panamericano de Karate en Santiago de Chile. Pero Avril no solo volvió con una experiencia enriquecedora y una motivación renovada para perfeccionar su arte marcial, también trajo consigo un emotivo gesto de agradecimiento para un verdadero apoyo en su viaje.

Avril, quien fue elegida para representar con orgullo a México en esta prestigiosa competencia continental, decidió tomarse un momento especial para visitar a Ricardo Cordero, una figura clave en su viaje hacia el éxito. En su oficina, Avril y su padre, quien también es su entrenador, Roberto Valencia, entregaron un merecido reconocimiento a Cordero por su inquebrantable apoyo y respaldo en este emocionante viaje.

La joven karateca expresó su gratitud hacia Cordero, destacando la importancia de su apoyo y motivación en esta inolvidable aventura deportiva. “Muy agradecida con el Sr. Cordero por el apoyo y motivación que me dio para realizar esta aventura”, comentó Avril. “Es una de las experiencias más importantes que he tenido como practicante de este deporte. Sin duda alguna, el haber sido elegida para formar parte de la selección nacional de karate y tener la oportunidad de representar a mi estado y país es algo que me deja sin palabras. Di todo mi esfuerzo. Esto es solo el comienzo de una serie de desafíos y experiencias por vivir. Solo queda seguir preparándome y mejorar cada día más.”

Además de Ricardo Cordero, Avril extendió su agradecimiento a Arturo García de Seaman Gunnison, quien se unió desinteresadamente para apoyar la adquisición del boleto que permitió a la joven karateca representar a México en el extranjero.

Ricardo Cordero, conocido por su compromiso con el deporte en San Luis Potosí, habló con orgullo sobre el apoyo brindado a los jóvenes talentos. “Seguiremos apoyando a la Juventud Potosina a que busquen superarse en este ámbito”, comentó Cordero. “Estaré siempre orgulloso de todos los logros que puedan adquirir en sus diferentes disciplinas. Agradecido también con mi amigo el empresario Arturo García, quien se sumó al apoyo, incentivando a los demás empresarios a impulsar el talento deportivo en San Luis.”

El programa social PRIMERO POR SAN LUIS, bajo la dirección de Ricardo Cordero, ha sido un faro de esperanza para jóvenes talentos en diversas disciplinas deportivas. Tras impulsar a Avril Valencia y la selección mexicana de fútbol cuatro que asistió a Portugal, el programa se embarcará en un nuevo desafío: la edición 2023 de la Carrera Panamericana, donde Ricardo Cordero buscará alcanzar su sexta corona, consolidando su legado como un ferviente promotor del deporte en San Luis Potosí.

El gesto de gratitud y la dedicación de Avril Valencia son un testimonio del potencial y la determinación de los jóvenes deportistas de San Luis Potosí, y su historia inspira a seguir apoyando el talento local en su búsqueda de logros en el ámbito deportivo.