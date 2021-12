Equipo Canel´s fue protagonista en la Nascar Peak

Ha concluido una temporada más de la Nascar Peak México con el equipo Canel´s/Logitech G/Laboratorios Tequis/Amanc, siendo protagonistas al llevar a sus pilotos Rubén García Jr., #88 y Alex de Alba Jr., #14 a disputar el título hasta la gran final que se disputo en Puebla y que dio como resultado el subcampeonato para ambos.

Rubén García Jr. arrancaba la temporada 2021 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez consiguiendo la tercera posición, en la fecha dos en Querétaro sería segundo, para la tercera ronda nuevamente segundo, para la cuarta carrera del año en Aguascalientes llega la primera victoria, el primer descalabro se hace presente en la fecha 5 al quedar cuarto, un segundo llega en la sexta del calendario, para la séptima quinto, en la octava nuevamente el triunfo en Aguascalientes.

En la novena fecha terminó cuarto, en la décima concluye en el lugar diez, para la semifinal y final en Puebla sería segundo en ambas carreras, así la historia de García en su segundo subcampeonato Nascar Peak México que luchó hasta el final contra Salvador de Alba Jr., ambos liderando el campeonato desde la fecha dos y definiéndolo en gran duelo en la ronda 11 y 12 con poca diferencia en puntos.

Rubén García Jr. #88 CANEL´S/ LOGITECH G/LABORATORIOS TEQUIS/AMANC comentó: "Sólo quiero agradecer a toda la gente que me apoyó este año, a Team GP por siempre dar su mejor esfuerzo en darme autos competitivos y las mejores herramientas para pelear, a mis patrocinadores CANEL´S/ LOGITECH G/LABORATORIOS TEQUIS/AMANC por confiar en mí, dejarme representar sus marcas y hacer que seguir cumpliendo mi sueño sea posible, a mi familia, amigos y novia por apoyarme en todo momento. Yo me quedo muy satisfecho de que hoy puedo ver a todos los antes mencionados y saber que di lo mejor de mí en todo momento. Estoy contento con que hayamos peleado por el campeonato hasta la última curva de la última vuelta en la última fecha, este año somos subcampeones y con más hambre que nunca para conseguir un título de tetracampeón. Temporada 2022 ¡POR FAVOR no te tardes mucho en llegar! Por último, quiero felicitar a Salvador de Alba por el gran año que hizo, los buenos agarrones y que siempre fue un rival limpio. Un campeón digno".

Al igual que en el campeonato Peak, dentro de la categoría Challenge el duelo por el título fue relativamente entre dos contrincantes, Alex de Alba Jr. #14 CANEL´S/ LOGITECH G/LABORATORIOS TEQUIS/AMANC y Noel León, saliendo este último victorioso dejando a Alex con el subcampeonato tras haber conseguido a lo largo de 12 fechas resultados que lo mantuvieron con la vela encendida, al final su buen trabajo le permitió festejar su primer subtítulo en una campaña donde todo era miel para Noel mientras que Alex presentaría varias adversidades que no le permitirían llegar cómodamente a la final.

Alex de Alba Jr. #14 CANEL´S/ LOGITECH G/LABORATORIOS TEQUIS/AMANC señaló: "Termina una temporada donde el objetivo principal era el campeonato tanto de Peak como de Challenge, sin embargo en las dos se logró el subcampeonato, esto no quiere decir que el equipo haya hecho un mal trabajo si no, todo lo contrario teniendo buenas actuaciones y fechas donde el resultado no fue favorable, a pesar de eso el equipo supo cómo reaccionar y trabajar acercándonos a los líderes de la general, creo que positivamente nos vamos con un buen campeonato, un buen papel hecho, fuimos de menos a más todo el año, contento por el resultado, satisfecho con el trabajo y de haber concluido la última fecha con un segundo y una victoria, algo que nos gustó terminar la temporada así, tres victorias Nascar Challenge en el 2021, agradezco a mis patrocinadores CANEL´S/ LOGITECH G/LABORATORIOS TEQUIS/AMANC por haber confiado en mí, al equipo por su entrega y apoyo que fue muy valiosa".