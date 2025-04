Equipo Canel’s-Java mantiene posiciones

La edición 38 del Tour of the Gila entró en su recta final tras la disputa de la cuarta etapa, un día de transición para los corredores de Canel’s-Java, quienes, pese a no contar con un especialista en critérium, lograron mantenerse competitivos y en buena posición de cara al desenlace de la competencia.

El “Downtown Silver City Criterium”, recorrido por las principales calles del centro de Silver City, comprendió 69.5 kilómetros (43.2 millas) divididos en 40 vueltas, con tres sprints intermedios. A pesar del reto que representaba esta prueba, los seis ciclistas de Canel’s-Java —Ángel Gil, Efrén Santos, Owen Wright, Heiner Parra y Cormac McGeough— se batieron intensamente para cerrar sin pérdidas de tiempo frente al líder, cruzando la meta en el grupo principal tras un sprint masivo.

“Fue un día especial para nosotros. El equipo trabajó fuertemente desde el inicio, manteniéndose agrupado y protegiéndose para no ceder tiempo”, comentó Efrén Santos al concluir la etapa. “Dimos todo lo necesario para estar presentes y poder ser protagonistas, pese a la ausencia de nuestro especialista en critérium, quien se encuentra compitiendo en el Panamericano”.

En la clasificación general, Owen Wright se mantiene como el mejor ubicado de Canel’s-Java en el cuarto lugar, a 1:23 minutos del líder. Ángel Gil ocupa el puesto 18, seguido por Heiner Parra en el 23 y Efrén Santos en el 25. En la clasificación de montaña, Heiner Parra se sitúa séptimo con tres puntos. Por equipos, Canel’s-Java marcha tercero, a 4:24 del primer lugar.

La última etapa será decisiva para las aspiraciones del equipo, que buscará cerrar con fuerza y escalar posiciones en la tabla general.