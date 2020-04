Equipo de la NBA hace despidos en plena crisis por Covid-19

El consorcio del que forma parte el Jazz de Utah, el Grupo Larry H. Miller, reconoció que despidió a algunos empleados que trabajan en la organización, provocados por la crisis originada por la pandemia del Covid-19.

"En las últimas semanas, hemos trabajado para administrar y reducir los costos, incluida la compensación ejecutiva, y hemos llegado a un punto en el que hemos tenido que despedirnos de un número limitado de nuestros valiosos empleados", informó en un comunicado a la cadena ESPN el mismo consorcio.

En el mismo informe, la empresa no especifica cuantos de sus empleados fueron despedidos ni el cargo que tenían, pero sí dice que la decisión de deshacerse de ellos "fue difícil".

Más de una centena de ejecutivos de la NBA, incluido el Comisionado Adam Silver y el Comisionado Adjunto Mark Tatum, tienen un recorte del 20 por ciento de su salario, según el portal Sports Illustrated.

Hasta el momento no han sido despedidos jugadores, pero el portal The Athletic informó que la Liga reduciría 50 por ciento del salario de los jugadores a partir del 15 de abril.