Equipos clasificados en la Liga MX Femenil

Al llegar a la última jornada de la Liga MX Femenil Clausura 2019 y la liguilla ya comienza a tomar forma.

Los equipos clasificados hasta este momento son Rayados, Tigres, América, Pachuca y Atlas. Mientras que Pumas, Lobos BUAP, León, Chivas, Puebla y posiblemente Santos Laguna mantienen las esperanzas por conseguir un lugar en la Fiesta Grande.

Los Pumas y "La Fiera" con un triunfo ya aseguran la clasificación.

Chivas tiene que ganar y que el conjunto del León no sume ningún punto en la última jornada.

Santos Laguna está obligado a ganar (por más de dos goles) y que las Esmeraldas y Chivas pierdan.

La Jornada 18 se jugará este viernes 19 de abril a las 16:00 horas con los juegos entre Cruz Azul vs Veracruz y Necaxa vs Atlas y termina el lunes 22 de abril con el duelo entre Toluca y Pachuca.