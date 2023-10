Equipos de futbol femenil FCA´s y UASLP se fusionan

Ana Paula Vázquez

Los equipos de fútbol femenil “Guerreras FCA’S” y “UASLP” se funcionan para convertirse en un solo plantel, esto con la finalidad de reforzar y ampliar el terreno de juego en las competencias que llegasen a representar, y cubrir los gastos por igual

Muchas de las jugadoras de FCAS’S son ex alumnas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y de las que compiten en la Copa Telmex también son actuales alumnas.

“Pienso que es una una oportunidad de fortaleza para el equipo, ademas la mayoría somos ex alumnas de la universidad y siempre será nuestra casa, las niñas nuevas vienen a aportar mucho al equipo y vamos en busca de hacer un buen papel”, compartió Lucero Morales, portera ex universitaria egresada de enfermería.

Del equipo de las UASLP, Yess Medina también comparte su sentir por formar parte de este nuevo equipo: “Pues en sí la fusión con FCAS es solo para la liga del Bajío, por lo tanto como ambos equipos tienen demasiadas jugadoras y no se pueden registrar ni viajar tantas, por parte de la selección de la Uni se van a crear dos equipos, uno que jugarán en la CUFF y otro en la del Bajío, obviamente esto y la fusión harán una competencia interna para ver quiénes son las que jugarán cada torneo”

Este nuevo plantel será una mezcla de juventud y experiencia. Iniciarán este domingo 24 de septiembre de visita contra MIPCSA en la 21 de marzo 2:00 pm

Para este torneo la Liga Femenil del Bajío cuenta con 8 equipos: Irapuato femenil A.C.,

FCA’S-UASLP, Andrea’s Soccer, Aguas, Micpsa, SLP,Academia Uruapan, Uruapan LZC

Grizzlys Irapuato, Tepatitlan de Morelos Jalisco.

La jornada 1 será el sábado 23 y será de la siguiente manera. Irapuato vs Uruapan LZC a las 4:00 pm en el Estadio Sergio León Chávez / Andreas’ Soccer vs Grizzly’s a las 4:00 pm en el Campos Soccer Pro, el Domingo 24 / Micpsa vs FCA’S-UASLP a las 2:00 pm en el Estadio 21 de marzo / Tepatitlán vs A. Uruapan a las 5:00 pm. Unidad Deportiva Hidalgo.