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Erik Lira, jugador del Mónaco

El capitán del Cruz Azul ya prepara sus maletas para cumplir el sueño europeo

Por El Universal

Septiembre 01, 2026 03:00 a.m.
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Erik Lira, jugador del Mónaco
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Erik Lira ya es futbolista del Mónaco. Después de varios días de incertidumbre, el traspaso del capitán del Cruz Azul se destrabó y ya prepara las maletas para cumplir uno de los grandes objetivos de su carrera: Jugar en Europa.

      La operación estuvo en riesgo por las reglas de la Ligue 1 sobre los futbolistas extracomunitarios. El Mónaco tenía ocupadas sus plazas y necesitaba liberar una antes de formalizar la llegada de Lira. La salida del estadounidense Folarin Balogun al Everton fue la pieza que faltaba.

      Víctor Velázquez, presidente del Cruz Azul, confirmó que el traspaso está prácticamente concretado. Durante la presentación del proyecto "Nación Azul", el directivo explicó que el movimiento se demoró por la falta de una plaza para un extranjero en el club de El Principado.

      "Hasta hace un momento, supe que el Mónaco ya había liberado una plaza de extranjero y estaba prácticamente concretando todo lo que ya llevábamos en el proceso de su contratación al Mónaco", explicó.

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      Velázquez reconoció que las negociaciones tomaron más tiempo del esperado, aunque aseguró que el Cruz Azul mejoró las condiciones. Cruz Azul vendió su pase en €10M entre fijos y variables.

      Con la venta de Balogun al Everton, se libera el cupo y el mexicano podrá viajar para hacerse exámenes médicos y firmar por 4 años.

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