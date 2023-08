Erling Haaland habla sobre la discusión con Pep Guardiola

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 12 (EL UNIVERSAL).- El delantero del Manchester City, Erling Haaland, rompió el silencio tras su fuerte discusión con el entrenador de los Citizens, Pep Guardiola.

Y es que, después el partido entre el cuadro celeste y Burnley, Guardiola regañó a Haaland -pese a que anotó dos goles- y le dio un manotazo a una cámara que estaba captando el momento justo de la reprimenda. Las imágenes se viralizaron en redes sociales, causando que el futbolista noruego saliera a dar declaraciones.

"Intento concentrarme todos los días y digo todo el tiempo cuánto placer es trabajar con Pep. Tengo que seguir evolucionando porque todavía soy joven y no creo que haya nadie mejor para enseñar", explicó en entrevista con Sky Sports.

De acuerdo con Haaland, el problema comenzó cuando él mismo se enojó con Bernardo Silva porque no le pasó el balón. Esto causó que Guardiola mostrara molestia porque Halaand "siempre quiere el balón".

"Eso pasó por el último tiro porque me enojé con Bernardo por no pasarme el balón. Entonces, él [Pep Guardiola] se enojó conmigo. pero es un buen comienzo para el campeonato", finalizó.

¿Cuándo será el próximo partido del Manchester City?

Como parte de la Supercopa de Europa, el Manchester City se enfrentará a Sevilla. Esto, el siguiente miércoles, 16 de agosto, en el Estadio Karaïskákis.