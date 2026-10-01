Es oficial la pelea Fury vs. Joshua

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LONDRES.- Tyson Fury y Anthony Joshua intercambiaron sobre todo sonrisas y bromas amistosas el miércoles, cuando por fin subieron juntos al escenario para promocionar la pelea de peso pesado que los aficionados al boxeo han esperado durante una década.

Los golpes llegarán más tarde, el 11 de diciembre en Cardiff, donde los dos ex bicampeones mundiales se enfrentarán por primera vez. Será, además, en suelo del Reino Unido.

"Diez años gestándose", comentó Joshua durante una conferencia de prensa en Londres —la primera vez que ambos boxeadores se vieron las caras desde que se anunció la pelea la semana pasada. "Ya estamos aquí... tenía que ocurrir en algún momento y no hay mejor momento que ahora".

La pelea se promociona como la más grande en la historia del boxeo británico. La única pregunta es si llega demasiado tarde para zanjar la disputa sobre quién es el mejor peleador.

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Fury tiene 38 años y ya ha salido del retiro en varias ocasiones. Joshua cumple 37 dentro de dos semanas y sus únicas peleas desde que perdió su combate por el título mundial de la FIB ante Daniel Dubois en 2024 fueron contra el youtuber Jake Paul y Kristian Prenga.

"La gente dice: ¿es demasiado tarde?... demasiado tarde. Es la guinda del pastel", comentó Fury, intercalando una palabra malsonante. Ambos elogiaron a Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Espectáculo de Arabia Saudí y de la Federación Saudí de Boxeo, por haber logrado finalmente que la pelea se concretara.

Alalshikh señaló que quería organizarla en el estadio de Wembley, en Londres, pero se decidió por Cardiff porque no pudo obtener permiso para que el emblemático recinto capitalino permaneciera abierto hasta las 2 de la mañana

"Al final, Gales cumplió. Y aun así es el Reino Unido", afirmó Alalshikh. La bolsa de la pelea no se ha anunciado, pero reportes de medios británicos la calculan en los 200 millones de dólares.

"Les están pagando extremadamente bien", manifestó Frank Warren, el promotor del equipo de Fury.

Las entradas salen a la venta el 9 de octubre

Y los boxeadores están reservando sus golpes más duros para el gran evento. La conferencia de prensa estuvo llena en su mayoría de sonrisas y risas mientras ambos intercambiaban algunas pullas verbales sobre una famosa sesión de sparring de hace más de 10 años, cuando Joshua todavía era amateur.