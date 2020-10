"Es un golpe muy duro que no me detendrá", dice Charlyn Corral tras grave lesión

Madrid, 5 oct (EFE).- Charlyn Corral, jugadora mexicana del Atlético de Madrid, calificó este lunes su lesión en una rodilla (rotura del ligamento anterior cruzado) como un "golpe muy duro" y aseguró que, sin embargo, no la "detendrá" para regresar "más fuerte que nunca".

Corral se lesionó durante el primer partido de la Liga Iberdrola que disputó frente al Espanyol con el conjunto rojiblanco. Tuvo que retirarse del encuentro con dolores en su rodilla izquierda y después de las pruebas médicas a las que fue sometida este domingo, se confirmó la gravedad de su lesión.

A través de una carta difundida en su cuenta personal de Twitter, Corral explicó cuáles son sus sentimientos tras conocer la mala noticia y mostró su fortaleza tras afirmar que superará la lesión para volver mejor que antes.

"Este fin de semana quedará marcado para siempre en mi mente. Al principio; nervios, emoción, adrenalina y mucho agradecimiento con Dios, con la vida, por permitirme volver a comenzar. Pensaba que después de todo lo que hemos vivido durante estos meses, comenzar algo, en este caso una nueva temporada, sana y salva era algo de agradecer y disfrutar. Me sentía la persona más afortunada de poder seguir haciendo lo que más me gusta, al lado de personas increíbles y de un gran equipo (Atlético de Madrid Femenino)", explicó.

Corral narró que, después de esas primeras sensaciones, sus sentimientos positivos duraron menos de 45 minutos porque tuvo que retirarse del terreno de juego "con un fuerte dolor en la rodilla y con lágrimas en los ojos".

"Todo pintaba mal, aunque yo tenía la esperanza de que no fuera nada grave. Pero ayer (domingo), después de haberme realizado la resonancia magnética, me dijeron las palabras que cualquiera temería escuchar: ligamento cruzado roto", agregó.

La jugadora mexicana apuntó que no se "creía" haber sufrido una lesión tan grave y confesó que cuando escuchó la noticia estuvo "un poco en "shock". Además, manifestó que todavía no puede asimilar "del todo" haberse lesionado la rodilla.

"Creo que a pesar de saber que es una lesión muy común en este deporte, uno nunca la espera y uno nunca está preparado o al menos yo, no lo estaba. Las lesiones a lo largo de mi carrera me habían respetado mucho y me sentía muy agradecida y bendecida por eso, pero la vida me acaba de enseñar que todo cambia en un instante y cuando menos lo esperamos nos vuelve a poner a prueba", manifestó.

"Sin duda es un golpe muy duro y una gran piedra en mi camino, pero no me detendrá y no dejaré que lo haga. Agarraré fuerzas de todas esas colegas y amigas que han pasado por lo mismo y lo han logrado superar. Hoy, vuelvo a comenzar algo, no se si de cero o tal vez de menos uno, pero lo que si sé es que pondré todo de mí para recuperarme y regresar más fuerte que nunca, sabiendo que a lo largo de este camino estaré acompañada de gente incondicional", indicó.

Por último, agradeció el comportamiento que han tenido sus compañeras, de quienes dijo que sabe que harán una gran temporada, a la gente que la apoya y la sigue y a su familia y amigos: "Gracias por siempre estar. Hoy empezamos una nueva batalla juntos. Desde ya con el objetivo y plan en mente", concluyó.