Es un retroceso no jugar Libertadores y Copa América: "Tata" Martino

Gerardo Martino insiste, "México, el futbol mexicano debe de jugar en la Copa Libertadores y Copa América, es algo en lo que he insistido, porque al salirse se ha dado un retroceso".

El "Tata", director técnico de la Selección Mexicana, dio una entrevista parta el programa de la televisión chilena "Todos Somos Técnicos", en el que recalcó los pasos para atrás que ha dado el futbol azteca, al no estar en las competencias de la Conmebol.

"Estamos pujando bastante seguido en ese aspecto. Estamos bastante encima de esta situación y lo mejor es que el director deportivo [Gerardo Torrado] y el presidente de la Federación Mexicana de Futbol [Yon de Luisa] lo entienden así, que no hay forma de crecimiento si no se compite en los mejores lugares".

Aceptó que el Tricolor, "necesita competir en su habitad natural que es Centroamérica [la Concacaf], pero también lo puede hacer en la Copa América y la Copa Libertadores, y me parecería lo más lógico para acentuar ese crecimiento, porque no estar lo veo como un retroceso, es un retroceso no este tipo de competencias".

Además Martino recalcó que otro punto por el que pelea, es la reducción de extranjeros: "Estuvimos muy encima de reducir el número de extranjeros en la Liga (MX), tiene una gran incidencia negativa para la Selección.

"Tuvimos una reunión importante el año pasado con presidentes y dueños de clubes, y dejamos planteado esto, creo que algo hemos conseguido pero podemos lograr más para darle más lugar a los jóvenes, porque en México se trabaja muy bien en fuerzas básicas".

Se le preguntó por los jugadores chilenos que juegan en México y ahí reconoció que el futbolista andino de Cruz Azul, Igor Lichnovsky, actualmente es de los que mejores en la liga mexicana. "Igor está en Cruz Azul, que es el equipo que está más en forma, hasta la temporada pasada y ahora en un torneo amistoso que ganó, así lo ha demostrado".