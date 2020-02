"Es un sueño hecho realidad"

Luego de mucho picar piedra, ayer por la noche el rejoneador potosino Sebastián Torre, tomó la alternativa de manos de su mentor Pablo Hermoso de Mendoza, dentro de la corrida que tuvo lugar en la Plaza de Toros Monumental El Paseo.

Entrevistado por este medio, Sebastián comentó que su afición por los toros le vino desde los 8 o 10 años y que desde entonces ha lucha contra todo para tratar de alcanzar este sueño que finalmente ayer lo hizo realidad.

Sin embargo, esta lucha no ha sido fácil, ya que, en sus inicios, la tarea no fue fácil, y desde el seno familiar encontró cierta resistencia, pero a base de perseverancia y demostrar que sus deseos y ganas de estar dentro de la fiesta brava no era un juego, las cosas cambiaron para bien, al tener el apoyo de su familia y esto ayudó para sobrellevar el duro camino.

"Mira en este momento estoy contento porqué poco a poco estoy alcanzando mis metas, satisfecho no, porque todavía tengo un largo camino por recorrer, todavía tengo que aprender mucho, a los 8 o 10 años nació mi afición por los toros, ya a los 17 se tomó más en serio y a partir de ahí he tenido que luchar contra viento y marea para demostrar que me gusta, que mi trabajo va en serio, todo este recorrido ha sido muy complicado, he tenido que pasar por muchas pruebas, se sufre demasiado, es mucho sacrificio, hay momentos en que te decepcionas y quieres abandonar todo, pero son pruebas y dificultades que te pone la vida, para probarte y ver si efectivamente estás hecho para lo que buscas", mencionó el rejoneador potosino.

Y agregó, "Sin lugar a dudas que el ambiente es muy especial, y como en todos lados, hay de todo, empresarios que te sacan de sus carteles, toreros que no quieren alternar contigo, hay infinidad de cosas que tienes que pasar para poder hacer un camino dentro de esta profesión, es muy duro , pero al final vale la pena, en ocasiones cuando tienes padrino te ayuda, pero en mi caso te puedo señalar que me he tenido que abrir paso solo, ha habido gente con buena voluntad que te ayuda, pero también tienes que demostrar su valía, hay gente que invierte en ti, pero tienes que responder con trabajo".

Sobre el hecho de que el ibérico Pablo Hermoso de Mendoza le otorgue la alternativa el rejoneador potosino mencionó "Es un sueño hecho realidad, él es mi maestro, mi mentor, gran parte de lo que sé, es que lo ha transmitido, él siempre me ha apoyado, ha sido mi guía y el hecho de que haya mejorado en mi técnica se lo debo a él, estoy consciente de que todavía me falta mucho, pero la experiencia sólo se tiene con el tiempo y espero poder ser constante en este nuevo camino que estoy por iniciar".

Para este importante festejo Sebastián Torre llevó a la Plaza de Toros Monumental El Paseo una cuadra de 7 caballos, hizo su debut en el año del 2012 en la ciudad de San Felipe Torres Mocha, Guanajuato, y hasta el momento ha toreado 63 festejos en donde ha logrado cortar aproximadamente unas 32 orejas.