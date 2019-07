Esgrimista Paola Pliego anuncia que deja de representar a México

El ciclo de Paola Pliego representando a México ha llegado a su fin. Llegó de la manera más dolorosa para la esgrimista queretana: frustrada, molesta y sin respuesta de ninguna de las autoridades deportivas del país luego del bloqueo que sufrió por la Federación Mexicana de Esgrima (FMG), de esta y de la pasada administración.

Pliego emitió una carta en la que anunciaba su renuncia forzada a representar a México, luego de que sufriera una acusación de doping errónea que la dejó fuera de los Juegos Olímpicos de Río 2016 y posteriormente fue bloqueada por la FMG para competir a nivel nacional o internacional. "¿Por qué me hicieron esto? ¿Cómo pase de ser alguien que les daba orgullo, a alguien que les incomodarla tanto? ¿Aspire a más por no guardar silencio ante las injusticias? ¿Por no guardar silencio ante las injusticias? ¿Por no someterme? ¿Por conseguir mis logros a base de esfuerzo y no de pleitesías?", puede leerse en su carta difundida por medio de su abogado.

Pliego tomó la decisión de nacionalizare por Uzbekistán, según pudo confirmar una fuente enterada de la situación a EL UNIVERSAL Deportes. La queretana dejó algunas frases a las tres máximas autoridades deportivas del país, que estuvieron o están al frente del deporte en los últimos años.

A Alfredo Castillo, antiguo director de la Conade, le dijo que "me habías visto llorar y sufrir algo injusto y no hiciste nada", mientras que a Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano, le mencionó que "en realidad eres la cabeza de la corrupción del deporte en México junto a las Federaciones".

Mientras que a Ana Guevara, la presente titular de la Conade le dedicó, también, un duro mensaje: "te quedaste en el discurso, cuando eras nuestra esperanza. Prometiste ayudarnos y lo creíamos... Se te olvidó quiénes son los más vulnerables aquí".

Pliego, la mejor sablista mexicana de la actualidad, ya aparece nacionalizada uzbeka en la página de la Federación Internacional de Esgrima y, según cuenta la fuente, tratará de calificar bajo esa nacionalidad a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.