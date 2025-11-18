España, Bélgica, Suiza, Escocia y Austria aseguran boletos automáticos al Mundial

La eliminatoria europea para la Copa del Mundo de 2026 finalizó el martes, con resultados que permitieron a España, Bélgica, Suiza, Escocia y Austria asegurar los últimos pasajes automáticos de la región.

España, la mejor selección en el ranking de la FIFA, empató 2-2 en casa contra Turquía, pero garantizó el primer lugar en el Grupo E e igualó la racha invicta de 31 partidos de Italia en partidos oficiales. El récord de Italia se dio entre 2018 y 2021.

En el Grupo C, Escocia venció 4-2 a Dinamarca, que jugó con diez hombres el partido decisivo. Scott McTominay anotó un espectacular gol de chilena después de tres minutos de juego, para colocar a los escoceses en la Copa del Mundo por primera vez desde 1998 . Dinamarca terminó segunda en el grupo.

Un empate 1-1 en casa contra Bosnia y Herzegovina fue suficiente para Austria en el Grupo H, mientras que Bélgica goleó 7-0 a Liechtenstein. Suiza se clasificó tras un empate 1-1 en Kosovo.

Los 12 ganadores de grupo se clasificaron directamente, mientras que los segundos lugares participarán en un repechaje junto con los cuatro ganadores de grupo mejor clasificados de la Liga de Naciones 2024-25 que no terminaron primeros o segundo en sus llaves.

Esos playoffs se jugarán el 26 y el 31 de marzo. La Copa del Mundo se disputará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

Récord de España

Mikel Oyarzabal anotó el gol del empate a los 62 minutos y España extendió a 31 partidos su racha invicta —que comenzó en un partido contra Italia en las semifinales de la Liga de Naciones en 2023— , según la Real Federación Española de Fútbol.

La única forma en que la Roja habría perdido el primer lugar era si hubiera sido derrotada por siete goles o más. Turquía fue segunda en el grupo.

Bulgaria, ya eliminada, venció 2-1 a Georgia en casa.

Bélgica golea

Bélgica alcanzó su cuarta Copa del Mundo consecutiva al aplastar a Liechtenstein para ganar el Grupo J. Charles De Ketelaere y Jeremy Doku anotaron un par de goles cada uno.

El segundo lugar fue para Gales después de que trituró 7-1 a Macedonia del Norte en casa con un hat-trick de Harry Wilson.

Un empate habría sido suficiente para Macedonia del Norte. Tanto los macedonios como los galeses aseguraron su lugar en el repechaje a través de la Liga de Naciones.

Suiza, adentro

Suiza empató con Kosovo para ganar el Grupo B y asegurar su sexta participación consecutiva en la Copa del Mundo. La selección helvética llegó en buena posición y podría haber garantizado su lugar incluso si hubiera perdido por cinco goles. Kosovo, que busca su primera aparición mundialista, ya había asegurado el segundo lugar.

Suecia, que estará en la repesca a través de la Liga de Naciones, empató 1-1 con Eslovenia.

Grecia y Bielorrusia, ya eliminadas, igualaron 0-0.

Austria resiste y avanza

En otro partido decisivo, Austria limitó a Bosnia y Herzegovina a un empate en casa para ganar el Grupo H y regresar a la Copa del Mundo por primera vez desde 1998 en Francia. Michael Gregoritsch anotó el gol del empate que Austria necesitaba para clasificarse a los 77.

Bosnia y Herzegovina jugó por última vez en el máximo certamen del fútbol en Brasil 2014.

Rumania, en tercer lugar y en el repechaje a través de la Liga de Naciones, goleó 7-1 a San Marino en casa.