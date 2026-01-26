Especial | Lorena Mendoza, liderazgo femenino en Karate Do
Se trata de una potosina destacada por su éxito deportivo y su formación académica
Lorena Mendoza Rosas inició su camino en el Karate Do a los cinco años y a esa edad temprana no solo aprendió a lanzar golpes, sino que comenzó a trazar el rumbo de su vida. Su talento y disciplina la llevaron a destacar rápidamente, pues a los once años ya competía en eventos nacionales y logró clasificar a un campeonato juvenil en Hungría.
Aquella experiencia marcó un punto de inflexión. Viajar, conocer otras culturas y representar a su país despertaron una vocación que con el tiempo se convirtió en proyecto de vida.
El karate no solo la formó como atleta, también como académica, ya que gracias a este deporte obtuvo la licenciatura, la maestría y el doctorado, todos con beca del 100 por ciento, hasta convertir su pasión en una profesión.
Su trayectoria ha sido reconocida con diversos galardones: en 2023 recibió el Premio Estatal del Deporte; en 2024 fue nombrada Potosina del Año y obtuvo el Premio Municipal del Deporte, además de una mención honorífica otorgada por el gobierno municipal.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En el tatami, su filosofía es clara: entregarlo todo hasta el último segundo. Esa misma lógica rige su vida diaria, que concibe como una competencia constante contra los propios límites, donde el trabajo bajo presión y la perseverancia son parte del entrenamiento cotidiano.
Lorena Mendoza Rosas / Fotos: Cortesía
Lorena ha abierto camino en un ámbito históricamente dominado por hombres. Es una de solo tres mujeres en México con licencia mundial para enseñar y asesorar en Karate Do. En San Luis Potosí, asesoró a la primera medallista mundial, así como a campeonas panamericanas y centroamericanas, logros que consolidaron su papel como referente para nuevas generaciones.
Hoy, se ha convertido en un ejemplo para sus alumnas y promueve activamente la incorporación de niñas y niños al deporte como una vía para canalizar la energía, fortalecer la salud y construir disciplina.
Gracias al karate, Lorena Mendoza Rosas ha construido una vida: estudios, familia, una academia propia y una fortaleza interior basada en la disciplina y la resistencia. Su historia es la prueba de que el deporte puede ser mucho más que una competencia; puede ser una forma de vida.
Karatecas de SLP brillan en torneo internacional
Sobresalieron en competencia juvenil, representando con orgullo a San Luis Potosí
no te pierdas estas noticias
Especial | Lorena Mendoza, liderazgo femenino en Karate Do
Naomi Alfaro
Se trata de una potosina destacada por su éxito deportivo y su formación académica
¿Un esquiador brasileño en los Juegos de Invierno?
AP
Lucas Pinheiro Braathen podría hacer historia al representar a Brasil en esquí alpino y buscar la primera medalla olímpica de invierno para el país.
Checo Pérez regresa a la F1 con Cadillac en su cumpleaños número 36
El Universal
Sergio Pérez celebra su cumpleaños número 36 mientras se entrena para su regreso a la F1 con Cadillac en la Temporada 2026.