ESPECIAL: Atlético de San Luis, de lo mágico a lo bochornoso en el 2019 (FOTOS)

El Atlético de San Luis fue el equipo que en 2019 logró ser bicampeón del Ascenso MX para subir en forma automática a la Liga MX, sin embargo, su paso por la Primera División dejó mucho qué desear en el primer campeonato, sobre todo en la parte administrativa, que ha redituado en malos resultados para el conjunto potosino.

El Atlético de Madrid compró el 13 de marzo de 2017 al San Luis, club al que transformó tanto en el marketing como en el aspecto deportivo y, aunque sus primeros dos años no fueron del todo buenos, las recompensas comenzaron a verse desde la temporada 2018-19, cuando llegaron a la final y vencieron a los Dorados de Sinaloa de Diego Armando Maradona.

El bicampeonato

Con una de las plantillas más caras de la Liga de Plata, San Luis inició 2019 con el objetivo de repetir el campeonato para regresar la plaza a la Liga MX.

Bajo la dirección técnica de Alfonso Sosa, el equipo no sólo clasificó a la Liguilla, sino que lo hizo en forma invicta y en la cima de la clasificación general después de sumar 28 puntos, producto de siete victorias y siete empates.

Al plantel se le dio continuidad y elementos como Carlos Rodríguez, Unai Bilbao, Noé Maya, Nicolás Ibáñez e Ian González fueron la columna vertebral de los potosinos para clasificar a la Liguilla.

En dicha instancia vencieron con algunas complicaciones a Toros de Celaya por tres a dos en el marcador global y eliminaron al equipo sorpresa, Venados, en la ronda de semifinales, con un 4-2.

En la gran final, de nueva cuenta se toparon con el conjunto sinaloense. En los primeros 90 minutos empataron a una anotación, pero en la vuelta se impusieron con solitario gol de Bilbao en los tiempos extras, para repetir como campeón y ascender al club.

"La continuidad para mí es fundamental, no sólo para los entrenadores, porque yo la he encontrado y me ha ido bastante bien, y no sólo yo, sino muchos entrenadores, que donde encuentran un proceso largo tarde o temprano las cosas se darán de una forma positiva", señaló el estratega después de conseguir el campeonato en el Clausura 2019.

La directiva cumplió su palabra y le dio una secuencia al proyecto de Sosa, además lo reforzó con la combinación entre jugadores de experiencia y jóvenes como Ricardo Centurión, Luis Reyes, Camilo Maya, Carlos Gutiérrez, Germán Berterame y Axel Werner.

Apertura 2019

El regreso del Atlético de San Luis al máximo circuito no fue el deseado, ya que, a pesar de un buen primer tiempo, la falta de contundencia la terminó pagando en la parte complementaria y cayó 2-0 ante los Pumas de la UNAM.

A partir de entonces, el equipo fue mejorando y en seis partidos tuvo un balance de tres triunfos, dos empates y un descalabro que, si bien no lo situaron dentro del Top cinco de la clasificación, lo sacaron de forma comprometida debido a que el accionar futbolístico fue mejorando.

Mientras tanto, en la Copa MX, San Luis era líder de grupo con dos victorias y una igualada, donde el último cotejo de Sosa fue el 2 de septiembre, al derrotar 2-0 en calidad de visitante a Potros de la UAEM.

Sin embargo, la sorpresiva noticia se presentó el 4 de septiembre, cuando la directiva del Atlético de San Luis informó la destitución de "Poncho" Sosa por temas extrafutbolísticos.

"Me gustaría dar la única razón por la que nosotros realizamos la destitución de 'Poncho' Sosa y su cuerpo técnico, simplemente por incurrir en faltas de respeto hacia jugadores y mi persona, lo cual el club no va a tolerar", indicó el presidente del club, Alberto Marrero.

Alfonso comandó a su equipo para conseguir en la primera fecha doble del campeonato siete puntos, hilvanar cinco juegos sin perder, asegurar la clasificación a octavos de final en el torneo copero y, además, estaba a un punto de zona de Liguilla y era la tercera mejor defensiva de la Liga MX, no obstante, no fueron méritos suficientes para permanecer con el conjunto.

Gustavo Matosas

La directiva aprovechó la Fecha FIFA para contratar al uruguayo Gustavo Matosas, quien acabó de forma polémica su estadía con la Selección de Costa Rica.

El estratega charrúa debutó con triunfo en el estadio Cuauhtémoc, tras doblegar a la Franja del Puebla, pero a partir de ahí cayó en cuatro de cinco partidos, para dejar sin muchas opciones de clasificación al San Luis.

El 25 de octubre, un día antes de enfrentar a León, una de las televisoras más importantes en México dio a conocer un audio en el que el técnico uruguayo supuestamente pactaba con un representante para llevarse una comisión en la transacción de jugadores, especialmente en su estadía con los Panzas Verdes.

La polémica comenzó a rondar al seno potosino y aunado a la derrota de la jornada 15 en Guanajuato, la directiva oficializó el cese del director técnico el 27 de octubre.

Luis García tomó las riendas del equipo, aunque apenas sumó tres puntos de los últimos 12 posibles.

A finales de año, el 16 de diciembre, se presentó a Guillermo Vázquez, quien venía de manejar al Necaxa, como el nuevo timonel para el Clausura 2020 y señaló que buscará meter al San Luis a la fiesta grande.

"Son deseos de hacer las cosas bien. Tengo mucha ilusión de formar parte de este nuevo proyecto. La confianza que me han dado y el reto que se me presenta enfrente es importante".

Mención aparte merece la riña en el estadio Alfonso Lastras entre las porras del Atlético y el Querétaro, lo que dejó como saldo varias personas lesionadas y cuantiosos daños materiales, además del veto del estadio para los próximos tres partidos.

Ahora el San Luis, después de una mala experiencia en el Apertura 2019, intentará recomponer el camino tanto en la parte directiva como en la cancha, recordando que se quitó el descenso por la desafiliación del Veracruz y será una presión menos, aunque jugarán la Copa MX al enfrentar a Xolos de Tijuana.