Esperan los Steelers acuerdo con Joey Porter Jr.

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PITTSBURGH.- El gerente general de los Steelers de Pittsburgh, Omar Khan, afirmó que el esquinero Joey Porter Jr. sabe lo que el club siente por él.

Sin embargo, el equipo no lo siente con la suficiente fuerza como para ajustar su norma, sostenida desde hace tiempo, de no negociar durante la temporada con la esperanza de concretar algo.

Aunque Khan declinó el lunes entrar en detalles sobre las conversaciones con Porter —quien está a punto de entrar en la última temporada del contrato de novato de cuatro años que firmó tras ser la primera selección de la segunda ronda del draft de 2023—, reiteró que el equipo quiere que Porter termine su carrera en Pittsburgh.

Falta mucho para que eso ocurra. Y, al parecer, todavía queda terreno por recorrer si los Steelers quieren asegurar al jugador de 26 años hasta bien entrada la treintena.

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No parece haber movimiento una semana después de que el entrenador Mike McCarthy permitiera que el equipo estuviera en un "punto muerto" con Porter.