logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Amigos, noche casino en el campestre

Fotogalería

Amigos, noche casino en el campestre

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Esperan los Steelers acuerdo con Joey Porter Jr.

Por AP

Septiembre 01, 2026 03:00 a.m.
A
Esperan los Steelers acuerdo con Joey Porter Jr.
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      PITTSBURGH.- El gerente general de los Steelers de Pittsburgh, Omar Khan, afirmó que el esquinero Joey Porter Jr. sabe lo que el club siente por él.

      Sin embargo, el equipo no lo siente con la suficiente fuerza como para ajustar su norma, sostenida desde hace tiempo, de no negociar durante la temporada con la esperanza de concretar algo.

      Aunque Khan declinó el lunes entrar en detalles sobre las conversaciones con Porter —quien está a punto de entrar en la última temporada del contrato de novato de cuatro años que firmó tras ser la primera selección de la segunda ronda del draft de 2023—, reiteró que el equipo quiere que Porter termine su carrera en Pittsburgh.

      Falta mucho para que eso ocurra. Y, al parecer, todavía queda terreno por recorrer si los Steelers quieren asegurar al jugador de 26 años hasta bien entrada la treintena.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      No parece haber movimiento una semana después de que el entrenador Mike McCarthy permitiera que el equipo estuviera en un "punto muerto" con Porter.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        ¿Cuándo salen y dónde comprar boletos para 49ers vs Vikings?
        ¿Cuándo salen y dónde comprar boletos para 49ers vs Vikings?

        ¿Cuándo salen y dónde comprar boletos para 49ers vs Vikings?

        SLP

        El Universal

        La venta comenzará el 14 de septiembre y se realizará en tres etapas a través de Ticketmaster

        Raúl Jiménez: "Me gustaría volver al América"
        Raúl Jiménez: "Me gustaría volver al América"

        Raúl Jiménez: "Me gustaría volver al América"

        SLP

        El Universal

        El futbolista mexicano ha jugado 171 partidos y anotado 59 goles con el América, club donde inició su carrera.

        Patricio Salas inicia etapa en Portugal junto a Santiago Giménez
        Patricio Salas inicia etapa en Portugal junto a Santiago Giménez

        Patricio Salas inicia etapa en Portugal junto a Santiago Giménez

        SLP

        El Universal

        FC Famalicao apuesta por el joven atacante para mejorar su rendimiento en el torneo local.

        Quién es Pato O´Ward, el mexicano que hizo historia en IndyCar
        Quién es Pato O´Ward, el mexicano que hizo historia en IndyCar

        Quién es Pato O´Ward, el mexicano que hizo historia en IndyCar

        SLP

        Pulso Online

        El piloto nacido en Monterrey ganó dos carreras en un mismo día y alcanzó 12 victorias dentro de la categoría estadounidense