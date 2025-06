Esposa de Germán Berterame denuncia insultos durante partido de Rayados

Germán Berterame y Rayados de Monterrey celebraron su pase a los octavos de final del Mundial de Clubes tras derrotar al Urawa Red Diamonds ante la atenta mirada de los aficionados, incluyendo la esposa del futbolista, a quien le tocó vivir un incómodo momento con unos seguidores La Pandilla.

El partido de Rayados fue redondo contra los japoneses, la ofensiva despertó y gracias a la derrota de River Plate frente al Inter de Milán lograron meterse a la siguiente fase del torneo, donde enfrentarán al Borussia Dortmund.

Con un marcador de 4-0, los de La Pandilla amarraron el boleto a octavos, teniendo como protagonista a Germán Berterame por los dos goles anotados frente a los japoneses. Estos tantos hicieron que el argentino naturalizado mexicano se sacudiera los comentarios negativos de su afición y también ocasionó la emoción de su esposa que se encontraba en el estadio.

Miqa Roldán, pareja de Berterame, se encontraba entre la afición junto a otros familiares de los futbolistas y conviviendo de cerca con los aficionados del club. La esposa del jugador argentino experimentó un momento que le molestó durante el partido y decidió mandar un mensaje en sus redes sociales.

¿Qué dijo la esposa de Berterame?

De acuerdo con el relato de Miqa, todo sucedió con un grupo de cuatro aficionados regiomontanos que estaban insultando a Berterame, momento que ella calificó de espantoso.

"El día de ayer la pasé espantoso. Atrás mío había 4 hombres de la hinchada de Monterrey, gritando desaforados, insultando a Berte (sabiendo que la familia estábamos ahí)", explicó.

"Germán cuando mete el gol, lo gritaron los hipócritas pero lo peor que querían chocar las manos con mi suegro, que no se lo permití. Luego me preguntan porque no los quiero, le conteste que estaban insoportables con sus gritos".

Después de esa situación, Miqa Roldán explicó que ellos comenzaron a insultarla. "No sé si me da más lástima hombres cagones o que estén enfermos de la cabeza", se lee en el mensaje publicado en su Instagram.

"Sé que no todos son así, pero los enfermos si están y no miden su enfermedad. Claro que nos lastiman y más cuando están las niñas escuchando todas las gurangadas que gritaban", concluyó.