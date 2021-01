Esposa de Phelps busca ayudarlo de la depresión

Oros olímpicos y logros en el agua parecerían ser la fórmula perfecta para llevar una vida feliz.

Ser un atleta de alto rendimiento exitoso y ganador indicaría felicidad, pero no siempre es así y es el caso de Michael Phelps.

El estadounidense ha batallado con múltiples problemas, el más grande, una depresión que lo llevó en algún momento a pensar en quitarse la vida.

Nicole Phleps, esposa del multimedallista, reveló en una entrevista para el diario Today que cuando sucedió la muerte de Kobe Bryant, dijo "Después de que Vanessa perdió a Kobe, todo lo que pude hacer fue mirar a Michael y decir ´¿podemos ayudarte? Porque si te pierdo no sé qué voy a hacer'".

La pareja del campeón olímpico expresó que en algunas ocasiones ha intentado ser la terapeuta de su marido, en busca de ayudarlo.?"Solía pensar que podía arreglarlo, ser su terapeuta, lo que él necesita, pero lo que he aprendido es que no puedes responsabilizarte por cómo se siente, sin importar cuánto lo quieras", añadió.