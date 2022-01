Estadio Azteca y C.U. tendrán el 100% de aforo permitido

De nueva cuenta, en la ciudad de México, los estadios podrán estar repletos. Aunque eso sea sólo una ilusión. La Liga MX informó los aforos permitidos para los partidos de la Jornada 3 del Torneo de Clausura 2022, con base en el semáforo epidemiológico nacional y la determinación de las autoridades estatales en las que tienen sedes los diferentes Clubes y los partidos de la ciudad de México, donde Pumas y América son locales, en el Olímpico y Azteca, respectivamente, no tendrán restricciones.

En la Jornada anterior, de nueva cuenta el Azteca, pudo admitir al total de su aforo, aunque en el juego de Cruz Azul-Juárez, apenas entraron 20 mil personas. El foro autorizado para el juego pendiente de la Jornada 1 entre León y Atlas a disputarse este miércoles 19 de enero en el Nou Camp es del 70%.?Aforo por partido

Juego - Estadio - Aforo autorizado

Atlético de San Luis vs FC Juárez - Alfonso Lastras - 75 %

Mazatlán vs Toluca - Mazatlán - 60 %

León vs Pachuca - Nou Camp - 70 %

América vs Atlas - Azteca - 100 %

Rayados vs Cruz Azul - BBVA - 50 %

Pumas vs Tigres - Olímpico - 100 %

?Santos vs Necaxa - Corona - 80 %

Puebla vs Tijuana - Cuauhtémoc - 85 %