Estadios de Tigres y Rayados seguirán sin afición "para que se le quite lo irresponsable", dice "El Bronco"

Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, dijo que no habrá gente en los estadios de Tigres y Monterrey durante el repechaje del futbol mexicano: "Para que se le quite lo irresponsable a la sociedad".

"El Bronco" aseguró que él mismo rechazó que el público volviera a los inmuebles, debido a que los contagios de Covid-19, en el estado, no han bajado.

"Cero (regreso), si no bajan los contagios, para que se les quite lo irresponsable a la sociedad. No habrá (gente)".

La declaración se realizó en el mismo estadio Universitario, casa de los Tigres, en un evento donde el club felino donó un millón de tapabocas.

"Quizá reviró un poco, si se llegan a bajar los números, podría darse algo, pero eso depende de la afición, de la raza que se ponga cubrebocas, que no haya contagios".

Nuevo León hasta el momento, reporta 58,213 casos de contagios y 4,133 muertes, solamente este martes hubo 12 fallecidos.

En el repechaje, los Tigres jugarán en contra el Toluca y Monterrey le hará los honores al Puebla, en ambos juegos, los equipos regios serán locales, pero hasta el momento, la gente no podrá entrar ni al Universitario, casa del equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ni al BBVA, hogar de los Rayados.