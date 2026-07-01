Estados Unidos sube la guardia

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DALLAS.- Es probable que Estados Unidos nunca haya llegado como tan claro favorito a un duelo de eliminación directa de Mundial como el que protagonizará el miércoles ante Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final.

Lo coanfitriones dejaron en claro sus ambiciones y credenciales en la fase de grupos, con argumentos que no deben reducirse al beneficio de jugar en casa.

Bajo las riendas del entrenador argentino Mauricio Pochettino y con muchos de sus jugadores militando en clubes del exterior, lo locales impactaron por la intensidad de su juego y contundencia en las victorias sobre Paraguay y Australia que le aseguraron el primer lugar de su grupo.

A pesar del sabor agridulce que dejó la derrota con suplentes ante Turquía en un partido de trámite, Estados Unidos irradia confianza para llegar lejos en la segunda Copa del Mundo organizada en casa.

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Bosnia, la última selección en clasificarse el Mundial tras eliminar a Italia, terminó tercera en el Grupo B con cuatro puntos. El capitán Edin Dzeko, de 40 años, junto a los atacantes Ermedin Demirovic y extremo Kerim Alajbegovic merecen tomar recaudos, especialmente en las jugadas de pelota parada.

El ganador chocará en octavos de final ante el sobreviviente del duelo Bélica-Senegal.