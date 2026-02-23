Estados Unidos supera a Canadá

MILÁN.- El gol de Jack Hughes en la prórroga contra Canadá le dio a Estados Unidos su primera medalla de oro olímpica en hockey masculino desde 1980 — y nada menos que en el 46mo aniversario del "Milagro sobre hielo".

Hughes, quien había perdido uno o dos dientes por un golpe alto durante el partido, anotó tras un pase de Zach Werenski al inicio de la prórroga 3 contra 3 para asegurar una victoria 2-1 el domingo. "No importa el gol. Simplemente, un equipo increíble, una victoria de equipo increíble". afirmó Hughes. "Estamos muy orgullosos de ganar para nuestro país".

"Las mejores experiencias que tengo son jugar por mi país, jugar para romper la sequía de oro con este grupo de muchachos y que nosotros ganemos el oro aquí en los Juegos Olímpicos; simplemente, un momento increíble", añadió.

Hubo un matiz de tristeza en medio de la alegría, ya que Werenski y Matthew Tkachuk llevaron por la pista una camiseta No. 13 de Johnny Gaudreau como homenaje al querido jugador que murió atropellado en agosto de 2024 junto con su hermano.

La victoria de los estadounidenses el domingo fue su 12mo oro de los Juegos de Milán-Cortina. El equipo femenino de hockey de Estados Unidos también ganó el oro —con una victoria 2-1 en tiempo extra sobre Canadá en la final.

Noruega encabezó el medallero final con 18 oros y 41 medallas en total, la mejor cifra en ambas categorías.