Estados Unidos, una selección más cara que la mexicana

A-AA+

LAS VEGAS, EU., junio 15 (EL UNIVERSAL).- Desde hace varios años, Estados Unidos ha mantenido una jefatura sobre México. Ya sean partidos amistosos u oficiales, los estadounidenses han mandado sobre los mexicanos. Y de cara a este juego por la Nations League de la Concacaf, ya han anotado el primer gol.

El once, que utilizará Estados Unidos en las semifinales de la Nations League, tiene un valor -según sitios especializados- de 191.8 millones de dólares, superando por 96.6 al posible once de Diego Cocca.

Ya anotaron un gol. Por líneas, sin tomar en cuenta que no es el mismo número de jugadores necesariamente, la comparación es la siguiente, y ahí vuelven a ganar.

Matt Turner del Arsenal. 5.4 Millones de dólares

Guillermo Ochoa. Salernitana. 1.5 MDD

Estados Unidos gana por 3.9 MDD.

Sergiño Dest del AC Milan. 10.9 MDD. Walter Zimmerman Nasville SC. 3.8 MDD. Chris Richards Crystal Palace. 10.9 MDD. Antonee Robinson Fulham FC. 13.1 MDD. Total: 38.7

Julián Araujo. Barcelona. 4.3 MDD. Israel Reyes. América. 4.9 MDD. César Montes. Espanyol de Barcelona. 8.7 MDD. Víctor Guzmán. Monterrey. 5 MDD. Jesús Gallardo. Monterrey. 4.3 MDD. Total: 27.2 MDD

Estados Unidos gana por 11.5 MDD.

Weston McKennie Leeds United. 22.9 MDD. Yunus Musah Valencia. 19.7 MDD. Total: 42.6 MDD.

Edson Álvarez. Ajax. 38.3 MDD. Luis Chávez. Pachuca. 8.7 MDD. Total: 47 MDD

México gana por 4.4 MDD.

Tomothy Weah. Lillie de Francia. 13.1 MDD. Gio Reyna. Borussia Dortmund. 30 MDD. Christian Pulisic. Chelsea. 35 MDD. Total: 78.1.

Carlos Rodríguez. Cruz Azul. 8.7 MDD. Total: 8.7 MDD.

Estados Unidos gana por 69.4 MDD.

Florian Balogun. Stade Reims. 27 MDD. Total: 27 MDD.

Uriel Antuna. Cruz Azul. 4.3 MDD. Henry Martín. América. 6.5 MDD. Total: 10.8.

Estados Unidos gana por 16.2 MDD.

Si fuera por cuestión de dinero, la Selección Mexicana nada tendría que hacer en este partido, pero en el campo el dinero no juega... Eso se dice.